中日關係惡化 南韓樂天觀光大漲超過9.5%

截至星期一（11月17日）上午11時58分，南韓旅行機構樂天觀光開發公司的股價大漲超過9.5%。此前，中國大陸官方提醒中國公民近期避免前往日本，原因是中日兩國圍繞台灣議題的外交裂痕加大。

日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」論，引發中日關係過去一個多星期持續緊張。

據韓聯社早前報導， 南韓今年9月起向中國大陸團體遊客試行免籤政策後，訪韓的中國大陸遊客人數預計將持續增長。

多家韓國旅行社指出，大陸官方近期的友好態度，使業者更容易招攬中國客源。尤其在大陸國家主席習近平上月底訪韓並與南韓總統李在明會晤後，中國大陸遊客赴韓意願料將進一步提升。

與此相反的是，大陸文旅部「鄭重提醒」公民近期避免赴日旅遊後，日本部分零售和旅遊相關股票的價格星期一（11月17日）遭遇重挫。

綜合彭博和路透報導，日本知名品牌資生堂星期一開盤後的股價一度下滑多達11.4%，跌幅為今年4月以來最大。 經營日本折扣連鎖店「唐吉訶德」的泛太平洋國際控股股價下跌多達9.7%，為去年8月以來最大跌幅。 兩家公司深受中國大陸遊客喜愛。

受中國遊客追捧的日本零售商三越伊勢丹控股的股價跌幅為逾一年最大，超過12%。其他兩家日本零售企業高島屋和J Front零售的股價也下挫超過6%。