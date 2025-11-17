香港前10個月接待4100萬旅客人次 上升12%

今年前10個月，香港接待了4100萬旅客人次，其中76%來自中國大陸；香港於2020年初爆發COVID-19疫情後，旅客差不多消失，近年訪港旅客有所上升，逐漸追近疫情前水平。

香港旅遊發展局今天公布，10月訪港旅客為460萬人次，較去年同期上升12%。累計今年1至10月，訪港旅客人次有4100萬，較去年同期增加12%，其中大陸旅客占3144萬人次，增加11%。

同期間，其他海外旅客有962萬人次，增加16%，當中以台灣、澳洲及中東市場表現較佳。

旅遊業一向是香港主要經濟支柱之一，2016年占本地生產總值（GDP）5%，就業人數25萬8900人，占總就業人數7%；2017年，訪港旅客人次達到5850萬，2018年上升至6515萬。

2020年疫情爆發，香港當局逐步關閉各口岸，令旅客基本消失，導致旅遊、零售和餐飲業大受打擊，經濟疲弱。