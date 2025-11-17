聽新聞
挑戰ChatGPT 阿里巴巴宣布千問App公測版上線
大陸科技巨頭阿里巴巴星期一宣布千問應用程序（App）公測版上線，全力進軍AI to C市場（面向消費者的人工智能），與美國人工智能公司ChatGPT展開全面競爭。
綜合第一財經、環球網、IT之家等報導，阿里巴巴17日宣布千問App公測版上線。目前，已在各大應用商店上架，並同步提供網頁和PC版。這款App基於開源模型通義千問Qwen打造。
阿里巴巴方面稱，此次發布的千問App是一個初級版本，將用最先進的模型，打造一個「會聊天能辦事的個人AI助手」。
此外，阿里巴巴也計劃將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入千問App。
據報導，面向全球市場的千問App國際版也將在近期上線，藉助Qwen模型的海外影響力與ChatGPT直接爭奪海外用戶。
阿里巴巴於社交平台公布，千問不僅能與用戶「對話」，更能為用戶「辦事」，將陸續覆蓋辦公、地圖、健康及購物等多個生活場景。網頁端與PC版同步開放。
