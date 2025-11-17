房債影響 中國各銀行拍賣二手房數量激增

快訊

中央社／ 香港17日電

據報導，受房債問題影響，中國各地銀行近年拍賣被沒收的二手房數量激增，部分銀行擁有數千套。

香港星島日報今天發自北京的報導表示，在今年的「雙11」，中國電商平台的促銷不再瘋狂，但各地的「銀行直供房」卻意外成為「勁爆商品」，比如阿里資產在「銀行清倉」專設房產頻道，京東資產交易也有大量銀行處置房待售。

所謂的「銀行直供房」，是由銀行作為出售方直接完成交易的房產；如果企業或個人經營不善，無力償還貸款，銀行就會通過司法程序取得房產，並以低於市場價格10%至30%直銷。

報導表示，當前中國從國有大行、股份制銀行、城商行、農商行乃至地方信用社，都紛紛加入賣房陣營，銀行就像成為中國最大二手房業主。

據指出，北京朝陽區一套140平米（平方公尺）的住房，起拍價為人民幣743萬元（約新台幣3242萬元），按照該區的均價計算，調降了250萬元。

此外，「雙11」當天，哈爾濱一套176平米的住宅以31.5萬元被競拍，每平米僅1800元，而該區同戶型每平方公尺價格最低的是3700元。

據報導，中國「銀行直供房」一直存在，但近年數量大增，部分銀行掛牌達數千套，比如蘭州銀行在京東金融資產平台上拍賣超過3000套；2024年該行掛牌直售1130套，今年增至1779套，規模顯著擴大。

報導引述中國媒體表示，銀行集體下場賣房與房市持續下行並造成斷供房、抵債房大增有關；年末考核臨近，銀行期望在帳面上盡快瘦身。

