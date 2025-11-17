陸股再度吸引外資！今年1-10月流入金額攀四年來高點

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
今年1-10月外資流入中國大陸股市的金額激增到506億美元，達到四年來高點。路透
今年1-10月外資流入中國大陸股市的金額激增到506億美元，達到四年來高點。路透

今年1-10月外資流入中國大陸股市的金額激增到506億美元，達到四年來高點，遠高於去年同期的114億美元，顯示全球投資人正在對陸股「不可投資」的立場，進行重新評估。

今年在中國大陸與香港上市的陸股普遍強勁上漲，主要是由DeepSeek引發的人工智慧（AI）熱潮，以及新股上市案激爭所推動。

Hermes投資管理公司亞洲（日本以外）股市主管派因斯表示，「陸股對其他股市的折價幅度仍處於高位，但科技領域仍擁有一最佳的上市公司」。他指出，北京當局顯然想要資本市場上揚。

花旗集團指出，自從美國4月宣布大幅提高關稅後，陸股買氣持續增加；不同客層之中，買進者約占55%，賣方約占45%。外資主動型基金站在賣方，但被動型基金的買盤更強。

富達國際亞太區投資主管朗伯表示，今年陸股強勁主要是靠國內散戶推動；今年大陸投資人對港股注資達1.3兆港幣，創新高，目前陸資約占港股成交額的20%。

一些投資人熱衷於投入中國科技股，一部分是針對美國科技股居高而進行分散化投資；例如阿里巴巴目前股價仍低於之前的頂峰，且比美國AI概念股低出甚多。

陸股 美國 投資人
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

港外匯基金前3季賺386億美元歷年最多 港股投資收益占51億美元

再有陸企登港股 陸「非洲手機之王」傳音擬發行H股

房市不振 陸房企在港掀下市潮

推動陸資電商落地 儘速開跨部會討論

相關新聞

搶報喜？港提前釋放數據 上修經濟預測至3.2%

各方對香港經濟現狀判讀不一，港府財政司長提前釋放觀光客、就業、經濟成長等數據，稱香港金融市場暢旺，資產市場趨穩，會帶動消...

陸股再度吸引外資！今年1-10月流入金額攀四年來高點

今年1-10月外資流入中國大陸股市的金額激增到506億美元，達到四年來高點，遠高於去年同期的114億美元，顯示全球投資人...

中部農博會 非洲參展商找商機

「中國的農產品豐富，我想通過農博會把中國的紅棗、茶葉引入非洲市場。」11月15日，正在長沙舉行的第二十六屆中國中部（湖南...

消費電子亮點 陸AI眼鏡訂單暴增

AI眼鏡正成為電子消費新「風口」？大陸AI眼鏡大廠、被視為「杭州第七龍」靈伴科技（Rokid）訂單量暴增，今年已獲得超過...

從投行看大陸／大陸靈活用工平台稅務風險分析

靈活用工做為合法商業模式，必須做到業務流、合同流、資金流、發票流四者一致的要求。

陸企攻高世代OLED 掀熱潮

近期大陸有三條高世代8.6代有機發光二極體（OLED）產線在推進建設，包括京東方、TCL華星與維信諾持股的合肥國顯。三家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。