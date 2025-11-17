陸股再度吸引外資！今年1-10月流入金額攀四年來高點

今年1-10月外資流入中國大陸股市的金額激增到506億美元，達到四年來高點，遠高於去年同期的114億美元，顯示全球投資人正在對陸股「不可投資」的立場，進行重新評估。

今年在中國大陸與香港上市的陸股普遍強勁上漲，主要是由DeepSeek引發的人工智慧（AI）熱潮，以及新股上市案激爭所推動。

Hermes投資管理公司亞洲（日本以外）股市主管派因斯表示，「陸股對其他股市的折價幅度仍處於高位，但科技領域仍擁有一最佳的上市公司」。他指出，北京當局顯然想要資本市場上揚。

花旗集團指出，自從美國4月宣布大幅提高關稅後，陸股買氣持續增加；不同客層之中，買進者約占55%，賣方約占45%。外資主動型基金站在賣方，但被動型基金的買盤更強。

富達國際亞太區投資主管朗伯表示，今年陸股強勁主要是靠國內散戶推動；今年大陸投資人對港股注資達1.3兆港幣，創新高，目前陸資約占港股成交額的20%。

一些投資人熱衷於投入中國科技股，一部分是針對美國科技股居高而進行分散化投資；例如阿里巴巴目前股價仍低於之前的頂峰，且比美國AI概念股低出甚多。