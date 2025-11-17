從投行看大陸／大陸靈活用工平台稅務風險分析

台商為合規列支成本並簡化人力，常與用工平台合作招聘臨時用工人員，但又常因此被稅務機關要求補繳增值稅、企業所得稅，帶來一定的稅務風險。

1、用工平台的資質審核

台商企業與平台合作前，應先瞭解平台背景、市場口碑和經營狀況；並查看營業執照經營範圍是否包含稅務、人力資源服務等；還要核實是否有《委託代徵代繳資質證書》、《人力資源服務許可證》。

2、用工平台承擔的核心功能

平台負責發布用工招聘信息，與用工人員簽訂勞務合同，並完成用工人員的平台註冊。平台在系統內完成工作的派發、執行、考勤、交付和驗收，上述記錄時間戳記必須在勞務合同簽訂日期之後。另外，平台需保留用工人員提交的工作成果（如設計稿、代碼、施工現場圖片等），以及企業內部驗收確認記錄（如驗收郵件、系統確認截圖）。

在上述業務管理流程落實到位後，平台方可進入結算與開票環節。平台向企業開具的發票項目名稱須與實際業務內容相符，不得含糊開具軟體服務費、信息服務費。平台收到企業支付的總服務款（包含平台的中介服務費和應支付給用工人員的勞務報酬），應按勞務報酬代扣代繳個人所得稅，並將剩餘的應發勞務報酬支付給用工人員，確保資金流清晰可查。

3、取得增值稅專用發票風險

平台作為中介方，為用工雙方提供信息對接與資金結算服務，並代開發票。若平台僅負責代發報酬，未實質參與業務管理，稅務機關可能認定其開具的增值稅專用發票缺乏真實業務支撐，構成虛開增值稅發票的法律和稅務風險。

2024年3月兩高司法解釋規定，對依法不能抵扣稅款的業務，通過虛構交易主體開具增值稅專用發票，屬於虛開增值稅專用發票。將入罪的核心轉移到是否騙抵增值稅款。因此，即使靈活用工平台業務是真實、合法，但如果該業務本質上屬於不能依法抵扣稅款的業務，那開具增值稅專用發票也屬於虛開的範圍。

4、事後補開發票是否合規？

若企業直接在異地招聘、管理臨時工並進行工程施工，雙方構成勞務關係，企業為實際用工與報酬支付主體。事後為獲取發票而引入平台補簽合同、補開發票，應留意是否合規？

上述操作中，平台並非真實用工或服務主體，僅作為事後介入交易鏈條的開票角色，人為的分開真實用工關係，虛構出平台向企業提供人力資源服務的交易假象，導致開票主體與真實交易主體不符。稅務機關有可能質疑業務發生在前、合同簽訂在後的合理性，以及資金是否存在回流等問題。企業難以舉證在無合同或平台記錄情況下，與異地用工人員間存在真實合規的業務，極有可能引發稅務稽查，被認定為虛開發票。

靈活用工做為合法商業模式，必須以真平台、真業務、真發票為底線，做到業務流、合同流、資金流、發票流一致的要求。台商不應存有花錢買票的僥倖心理，風險防控關鍵在於業務實質重於形式，並留存業務真實性的完整證據。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)