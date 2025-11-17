陸無人機巨頭大疆搶進3D列印 加速布局新硬體

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

3D列印近期再度成為大陸市場熱點，無人機巨頭大疆傳出已入局此賽道。大疆近年積極拓展硬體新品類，今年推出首款全景相機Osmo 360及首代掃地機器人DJI ROMO，入局3D列印被視為其新硬體布局。

科創板日報指，拓竹科技創辦人、大疆前員工陶冶透露，大疆近期投資了3D列印企業，協議涉及拓竹相關條款。市場人士分析，大疆此舉偏防守性，意在應對拓竹在3D列印的快速擴張，透過投資方式在關鍵節點對競爭格局施加影響。

據悉，拓竹科技成立僅五年，已成為3D列印獨角獸企業，2024年營收人民幣55至60億元，淨利近人民幣20億元，淨利率逾30%；2025年第1季單季營收已近人民幣20億元。

報導指出，全球消費級3D列印市場需求快速釋放，大陸廠商在成本控制、供應鏈及產品迭代上具有優勢，而大陸3D創業公司也從教育玩具逐步拓展至專業家用與小批量生產，領軍企業技術與供應鏈差距拉開。

在此同時，大陸消費級3D列印在一級市場的融資熱度也有所上升。今年來，原子重塑、第二人生及深圳快造等消費級3D列印項目宣布獲融資，深圳快造還因美團系投資平台、高瓴創投入資完成B輪，引發市場關注。

對於大疆和拓竹當前角力局面的出現，陶冶將之歸因在大疆近年來人才的不斷流失。公開資料顯示，2020年創立拓竹科技前，陶冶在大疆有一段八年的工作經歷，從工程師一路成長為消費級無人機事業部負的負責人，主導過包括Mavic Pro等明星產品的研發。拓竹科技的核心創始成員中還有不少也來自於大疆。

