陸企攻高世代OLED 掀熱潮

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

近期大陸有三條高世代8.6代有機發光二極體（OLED）產線在推進建設，包括京東方、TCL華星與維信諾持股的合肥國顯。三家大陸廠商投資額超人民幣1,400億元。業內判斷明年下半年到2028年之間產能將集中釋放，屆時市場競爭將更激烈。

目前全球共有四條高世代OLED產線在推進，除前述三家陸廠外，還有韓廠三星顯示，四家面板廠在8.6代OLED生產線的投資總額則接近人民幣1,700億元。

第一財經報導，10月底TCL華星宣布啟動G8.6代印刷OLED產線（t8項目）建設，總投資額人民幣295億元；維信諾持股的合肥國顯在建的8.6代OLED面板產線，投資額人民幣550億元；京東方投資額人民幣630億的成都8.6代AMOLED生產線，目標在‌2026年下半年實現量產‌。

對於大陸面板大廠紛紛重金投入OLED8.6代線，華夏時報報導，主因在於相對於缺乏增長想像空間的TV和手機，IT、車載、醫療等場景所在的高價值中尺寸顯示市場正成為上下游廠商們的新增量，但現有的OLED產能卻不能匹配需求。

綜合已公開的訊息與業內推估：京東方8.6代線將於明年下半年量產，TCL華星t8項目預計2027年下半年量產，維信諾相關產線2027年第1季開始放量。來自這些產線的產品將逐步進入市場。

人民幣 TCL
