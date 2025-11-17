陸六城市躋身全球科研十強 北京、上海穩居第一、第二名

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

國際知名學術出版機構施普林格·自然（Springer Nature）昨（16）日發布「自然指數-科研城市」，聚焦全球主要城市及都市圈2024年在自然指數追蹤的高質量期刊上的最新科研產出變化。其中，在全球科研十強榜單上，中國大陸由2023年的五席增至2024年的六席，這也是中國城市首次占據十強榜單半數以上席位。

北京自2016年起持續位列全球第一，上海穩居第二位。2024年全球其他十大科研城市依次為紐約都市圈、波士頓都市圈、南京、廣州、舊金山灣區、武漢、巴爾的摩–華盛頓和杭州。

從自然指數關鍵指標之一占有率（share）調整後的數值來看，北京2023至2024年間，科研產出增幅逾9%，上海增幅近20%，而同期全球十強中的所有美國城市，其占有率均有所下滑。

分析科研城市在自然指數所追蹤的五大學科領域中的表現。中國城市繼續主導了化學、物理科學、地球與環境科學這三個領域的榜單。其中，中國城市首次包攬了化學領域全球前十，在另外兩個領域則各占六席，北京在這些領域均位居第一。

生物科學領域依舊由西方城市保持領先，紐約和波士頓位居前兩位，北京排名第三。

在2022年新納入自然指數的健康科學領域，美國城市占據了十強中的半數席位，北京位列第六。上海和廣州也進入這兩個領域的十強榜單，其中廣州增長顯著。

北京 指數 榜單
相關新聞

搶報喜？港提前釋放數據 上修經濟預測至3.2%

各方對香港經濟現狀判讀不一，港府財政司長提前釋放觀光客、就業、經濟成長等數據，稱香港金融市場暢旺，資產市場趨穩，會帶動消...

陸股再度吸引外資！今年1-10月流入金額攀四年來高點

今年1-10月外資流入中國大陸股市的金額激增到506億美元，達到四年來高點，遠高於去年同期的114億美元，顯示全球投資人...

中部農博會 非洲參展商找商機

「中國的農產品豐富，我想通過農博會把中國的紅棗、茶葉引入非洲市場。」11月15日，正在長沙舉行的第二十六屆中國中部（湖南...

消費電子亮點 陸AI眼鏡訂單暴增

AI眼鏡正成為電子消費新「風口」？大陸AI眼鏡大廠、被視為「杭州第七龍」靈伴科技（Rokid）訂單量暴增，今年已獲得超過...

從投行看大陸／大陸靈活用工平台稅務風險分析

靈活用工做為合法商業模式，必須做到業務流、合同流、資金流、發票流四者一致的要求。

陸企攻高世代OLED 掀熱潮

近期大陸有三條高世代8.6代有機發光二極體（OLED）產線在推進建設，包括京東方、TCL華星與維信諾持股的合肥國顯。三家...

