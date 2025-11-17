陸六城市躋身全球科研十強 北京、上海穩居第一、第二名

國際知名學術出版機構施普林格·自然（Springer Nature）昨（16）日發布「自然指數-科研城市」，聚焦全球主要城市及都市圈2024年在自然指數追蹤的高質量期刊上的最新科研產出變化。其中，在全球科研十強榜單上，中國大陸由2023年的五席增至2024年的六席，這也是中國城市首次占據十強榜單半數以上席位。

北京自2016年起持續位列全球第一，上海穩居第二位。2024年全球其他十大科研城市依次為紐約都市圈、波士頓都市圈、南京、廣州、舊金山灣區、武漢、巴爾的摩–華盛頓和杭州。

從自然指數關鍵指標之一占有率（share）調整後的數值來看，北京2023至2024年間，科研產出增幅逾9%，上海增幅近20%，而同期全球十強中的所有美國城市，其占有率均有所下滑。

分析科研城市在自然指數所追蹤的五大學科領域中的表現。中國城市繼續主導了化學、物理科學、地球與環境科學這三個領域的榜單。其中，中國城市首次包攬了化學領域全球前十，在另外兩個領域則各占六席，北京在這些領域均位居第一。

生物科學領域依舊由西方城市保持領先，紐約和波士頓位居前兩位，北京排名第三。

在2022年新納入自然指數的健康科學領域，美國城市占據了十強中的半數席位，北京位列第六。上海和廣州也進入這兩個領域的十強榜單，其中廣州增長顯著。