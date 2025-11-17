中部農博會 非洲參展商找商機

「中國的農產品豐富，我想通過農博會把中國的紅棗、茶葉引入非洲市場。」11月15日，正在長沙舉行的第二十六屆中國中部（湖南）農業博覽會上，來自非洲肯亞的參展商艾米麗在現場尋覓商機。

中新社報導，中國中部（湖南）農業博覽會是中國農業農村部批准的唯一以「中國中部」冠名的農業綜合盛會。本屆農博會匯聚了中外3500餘家企業，東南亞特色水果、非洲咖啡、法國葡萄酒、寮國啤酒、澳大利亞牛肉、馬來西亞燕窩等海外特色農產品紛紛亮相。

在寮國展區，中國消費者排隊選購原生態古樹茶、糯米低度白酒、野生沉香。「我們還帶來了寮國的純植物精油、咖啡、榴槤餅，愈來愈多寮國高品質農產品進入中國市場。」寮國百萬象公司總經理冉曼君告訴記者，寮國國家工商會組織代表團前來參會，不僅想為兩國農業領域合作創造更多機會，還打算把中國的醫療器械、新能源汽車引入寮國。

冉曼君表示，以前寮國進入中國的農產品主要是咖啡、啤酒。現在藉助電商管道，寮國檀木等原生態產品從中老鐵路轉搭數位列車，進入中國的千家萬戶。