快訊

圖書館突現眼鏡蛇咬人！龍井分館主任疑惑「不曾有蛇」 初查無人為因素

為照顧兒童身心健康 賴清德總統宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象 有利勝選

聽新聞
0:00 / 0:00

對標輝達！傳華為推AI新技術 算力利用率提升至70%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸科技巨頭華為將在21日發布AI領域的突破性技術，以軟體方法，將GPU（圖形處理器）、NPU（神經網絡處理器）等算力資源的利用率，從行業平均的30%至40%提升至70%，對標輝達2024年底收購的以色列公司Run: ai的核心技術。（路透）
大陸科技巨頭華為將在21日發布AI領域的突破性技術，以軟體方法，將GPU（圖形處理器）、NPU（神經網絡處理器）等算力資源的利用率，從行業平均的30%至40%提升至70%，對標輝達2024年底收購的以色列公司Run: ai的核心技術。（路透）

有消息指出，大陸科技巨頭華為將在21日發布AI領域的突破性技術，有望解決算力資源利用效率的難題，將GPU（圖形處理器）、NPU（神經網絡處理器）等算力資源的利用率，從行業平均的30%至40%提升至70%，對標輝達2024年底收購的以色列公司Run: ai的核心技術。不過目前華為官方並未公開證實前述資訊。

綜合觀察者網、中國基金報等媒體報導，知情人士稱，該技術延續 「以軟體補硬體」的創新思路，旨在通過軟體創新，實現輝達、昇騰以及其他三方算力的統一資源管理與利用，屏蔽算力硬體差異，為AI訓練推理提供更高效的資源支撐。

華為今年以來推出多項技術以突破對輝達的依賴，比如推出昇騰384超節點，以華為在通信、存儲和基礎軟體等方面的大雜燴優勢，突破了互聯瓶頸，在算力規模的趕超；此外，推出並開源UCM（Unified Cache Manager）推理記憶數據管理技術，充分利用了不同存儲介質的特性，降低AI推理對高端HBM的依賴。

以色列公司Run:ai於2018年成立，其產品只圍繞一核心：如何高效使用GPU，比如提供業務看板、GPU權限分配、任務分配等等直觀可視化操作工具，本質是在做GPU的「數據產品經理」。這套技術對於中小規模、非AI行業的用戶而言非常關鍵。

有媒體報導稱，Run:ai的用戶包括全球列印機巨頭斑馬技術、自動駕駛公司Wayve等。其中Wayve通過Run:ai提供的工具，將原先不足25%的GPU集群效率，提升到80%以上。

Run:ai在2024年12月以7億美元被輝達收購。收購的同時，輝達還宣布開源Run:ai的所有平台技術，買輝達GPU就能免費用。外界認為輝達CEO黃仁勳之所收購Run:ai的目的，是要進行AI行業的垂直整合，從晶片到工具再到軟體應用，打造一個能滿足任何AI用戶的一站式商店，讓客戶對其生態形成依賴。

算力 依賴 推理
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

李四川競選團隊成形？劉和然：市政一步一腳印

台股本周兩大事 輝達、鴻海上秀...全村的希望

投資大咖上季操盤 最愛輝達 大幅減碼CoreWeave

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

相關新聞

對標輝達！傳華為推AI新技術 算力利用率提升至70%

有消息指出，大陸科技巨頭華為將在21日發布AI領域的突破性技術，有望解決算力資源利用效率的難題，將GPU（圖形處理器）、...

AI眼鏡需求超乎想像 陸企Rokid喊出明年要賣逾百萬副

AI眼鏡正成為電子消費新「風口」？大陸AI眼鏡大廠、被視為「杭州第七龍」靈伴科技（Rokid）訂單量暴增，今年已獲得超過...

陸三條8.6代OLED推進中 2025年下半年起集中釋放產能

近期大陸有三條高世代8.6代OLED產線在推進，包括京東方、TCL華星與維信諾持股的合肥國顯。三家大陸廠商投資額超人民幣...

陸人形機器人也「內捲」？ 租金較年初高點暴跌9成

陸機器人新創企業宇樹機器人開發的人形機器人自年初登上大陸央視春晚扭秧歌後，就在大陸各地掀起機器人租賃風潮，當時人形機器人...

宇樹邁向大陸人形機器人第一股 年底前提出上市申請

宇樹科技歷時132天在昨（15）日完成IPO輔導，有望成為A股「人形機器人第一股」，預計年底前提出上市申請案，有望在上海...

京東新App 槓上阿里、美團

大陸電商京東近期在App上線「京東點評」，加入阿里、美團的本地生活服務競爭領域，內容涵蓋美食、飯店等五項服務。業界人士分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。