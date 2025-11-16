陸三條8.6代OLED推進中 2025年下半年起集中釋放產能

近期大陸有三條高世代8.6代OLED產線在推進，包括京東方、TCL華星與維信諾持股的合肥國顯。三家大陸廠商投資額超人民幣1,400億元（約新台幣6,174億元）。業內判斷明年下半年到2028年之間產能將集中釋放，屆時市場競爭將更激烈。

目前全球共有四條高世代OLED產線在推進，除了前述三家陸廠外，還有韓廠三星顯示，四家面板廠在8.6代OLED生產線上的投資總額則接近人民幣1,700億元。

8.6代是指「世代線」，幾代線主要是指基板的尺寸，越大越可以生產大尺寸螢幕，或者一次工藝切割出更多的小尺寸螢幕，滿足大螢幕需要或極大提高生產效率。第8.6代OLED生產線對應的玻璃基板尺寸為2290*2620mm。

第一財經報導，10月底TCL華星宣布啟動G8.6代印刷OLED產線建設，維信諾持股的合肥國顯在建的8.6代OLED面板產線投資額人民幣550億元，TCL華星t8總投資額人民幣295億元；京東方投資額人民幣630億。

在技術面上，維信諾採用無FMM（精細金屬掩膜版）技術；TCL華星採用印刷OLED技術；三星顯示和京東方分別採用的氧化物和LTPO（低溫多晶氧化物）技術。

TCL華星CEO趙軍直言，業內四條高世代OLED產線已在推進，將在明年下半年到2028年之間集中釋放產能，屆時TCL華星將面臨競爭。激烈競爭中誰能跑出來，還是取決於技術競爭力。

對於大陸面板大廠紛紛重金投入OLED8.6代線原因，華夏時報報導，主因在於相對於缺乏增長想像空間的TV和手機，IT、車載、醫療等場景所在的高價值中尺寸顯示市場正成為上下游廠商們的新增量，但現有的OLED產能卻不能匹配需求。

綜合已公開的訊息與業內推估：京東方8.6代線將於明年下半年量產，TCL華星t8項目預計2027年下半年量產，維信諾相關產線2027年第1季開始放量。來自這些產線的產品將逐步進入市場。

京東方此前透露，在OLED8.6代線的客戶方面，公司正與國內外核心客戶共同研發IT類（NB、TPC）及車載類產品，部分產品已在重慶6代線進行驗證，相關情況將在明年逐步顯現。

勝負關鍵在良率，迪顯（DISCIEN）副總經理易賢兢表示，OLED8.6代線要想實現量產，良率需達到70%—80%，目前OLED 8.6代線面臨的考驗主要是技術的穩定性以及上游材料的緊密協同等，此外前期面臨的攤提折舊壓力也很大。

市場研究機構Omdia最新預計，在顯示屏價格下跌影響營收的情況下，今年AMOLED營收增長陷入停滯，隨著更多8.6代OLED產線投入市場，預計AMOLED的價格和規格競爭將愈發激烈。