AI眼鏡需求超乎想像 陸企Rokid喊出明年要賣逾百萬副

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸智慧眼鏡巨頭Rokid與暴龍眼鏡13日聯合發布新品BOLON智慧眼鏡，是一款不帶顯示屏的智慧眼鏡，包含太陽鏡和光學鏡兩款產品。（圖／取自北京商報）
大陸智慧眼鏡巨頭Rokid與暴龍眼鏡13日聯合發布新品BOLON智慧眼鏡，是一款不帶顯示屏的智慧眼鏡，包含太陽鏡和光學鏡兩款產品。（圖／取自北京商報）

AI眼鏡正成為電子消費新「風口」？大陸AI眼鏡大廠、被視為「杭州第七龍」靈伴科技（Rokid）訂單量暴增，今年已獲得超過20萬副智慧眼鏡訂單。Rokid創始人祝銘明更將Rokid明年的智慧眼鏡銷售目標是提高至逾100萬副，2028年將達到1,000萬副。他認為， 智慧眼鏡正在迎來「iPhone時刻」。

蘋果在2007年1月發布第一代iPhone，重新定義了手機，並徹底改變了人類的生活方式，被認為是具有歷史意義的「iPhone時刻」。

綜合界面新聞、北京商報等報導，祝銘明13日在新品發布會上表示，今年「雙十一」期間，該公司智慧眼鏡總銷售額達到人民幣5,000萬元。他說，今年Rokid已獲得超過20萬副智能眼鏡訂單，其中約5萬副來自海外市場。

祝銘明稱，Rokid低估了智慧眼鏡行業的發展勢頭，對市場需求的預判嚴重不足。Rokid最初規劃10至15萬副的智能眼鏡年產能。今年9月，公司已出現產能不足的情況，供應鏈為了匹配其需求採取了「三班倒」作業。

Rokid披露的數據稱，今年9月至今，Rokid對外銷售的智慧眼鏡總使用量達到1,500萬次，單副設備每天平均佩戴時間為8個小時。

而智慧眼鏡也成為今年「雙十一」消費電子的亮點。據電商巨頭京東數據，「雙十一」期間京東3C數碼AI產品成交額年增長超過100%，其中智慧眼鏡成交額增速346%，排名前五的分別為小米、Rokid、影目科技IMMOGO3、雷鳥、影目科技IMMOGO2；天貓淘寶數據顯示，阿里夸克AI眼鏡則佔據優勢。在XR設備熱賣榜中，夸克AI眼鏡位列第一，Rokid、雷鳥、XREA、小米分居2至5位。

國際數據公司（IDC）的報告顯示，今年上半年，全球智慧眼鏡市場出貨量達406.5萬副，年增64.2%，預計到2029年全球智慧眼鏡市場出貨量將突破4,000萬台。該報告預測，中國大陸市場在2024年至2029年的複合增長率將達到55.6%，增速位居全球首位。

眼鏡 供應鏈 3C 智慧眼鏡
京東新App 槓上阿里、美團

這家陸企如何繞過美監管 取得輝達晶片？

京東首款電動車 只賣21.5萬

AI眼鏡引領下一波穿戴革命

相關新聞

AI眼鏡需求超乎想像 陸企Rokid喊出明年要賣逾百萬副

AI眼鏡正成為電子消費新「風口」？大陸AI眼鏡大廠、被視為「杭州第七龍」靈伴科技（Rokid）訂單量暴增，今年已獲得超過...

陸人形機器人也「內捲」？ 租金較年初高點暴跌9成

陸機器人新創企業宇樹機器人開發的人形機器人自年初登上大陸央視春晚扭秧歌後，就在大陸各地掀起機器人租賃風潮，當時人形機器人...

宇樹邁向大陸人形機器人第一股 年底前提出上市申請

宇樹科技歷時132天在昨（15）日完成IPO輔導，有望成為A股「人形機器人第一股」，預計年底前提出上市申請案，有望在上海...

京東新App 槓上阿里、美團

大陸電商京東近期在App上線「京東點評」，加入阿里、美團的本地生活服務競爭領域，內容涵蓋美食、飯店等五項服務。業界人士分...

阿里跨境貿易擬「代幣化」支付 改善付款效率

大陸科技巨頭阿里巴巴旗下B2B（企業對企業）跨境貿易平台Alibaba.com總經理、集團副總裁張闊透露，平台計劃運用類...

國務院總理喊話 李強：以消費引領產業升級

大陸國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究深入實施「兩重」建設（國家重大戰略實施、重點領域安全能力建設）有關工作，部...

