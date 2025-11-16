國務院總理喊話 李強：以消費引領產業升級

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中國國務院總理李強。 記者謝守真／攝影
中國國務院總理李強。 記者謝守真／攝影

大陸國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究深入實施「兩重」建設（國家重大戰略實施、重點領域安全能力建設）有關工作，部署增強消費品供需適配性進一步促進消費政策措施等。會議中也強調要以消費升級引領產業升級。

新華社報導， 會議指出，增強供需適配性是進一步釋放消費潛力、暢通經濟循環的有效舉措；要以消費升級引領產業升級，以優質供給更好滿足多元需求，實現供需更高水準動態平衡；要加快新技術新模式創新應用，強化人工智能融合賦能，聚焦重點行業、重點領域開發新產品和增值服務，持續拓展新的消費增量。

會議還提到，要積極支持企業擴大特色、高品質消費品供給，加快安全、性能、綠色等標準更新升級，完善認證體系；要圍繞細分市場精準匹配不同人群需求，發展一批柔性製造工廠，推動生產高效回應消費者個性化需要；要培育消費新場景新業態，豐富消費金融產品和服務，營造良好消費環境。

彭博報導，大陸領導層已釋放信號，未來五年將更大力度支持消費，這是因為貿易緊張局勢，以及有限的投資空間曝露中國經濟的脆弱性。

今年10月，大陸經濟進一步放緩，結構性失衡依然存在。大陸國家統計局14日公布的資料顯示，10月規模以上工業增加值年增4.9%，較9月回落1.6個百分點，為去年8月以來最低；衡量消費指標的10月社會消費品零售金額年增2.9%，較9月回落0.1個百分點，為去年8月以來最低。

