京東新App 槓上阿里、美團

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸電商京東近期在App上線「京東點評」，加入阿里、美團的本地生活服務競爭領域，內容涵蓋美食、飯店等五項服務。業界人士分析，京東以高頻生活服務導流電商，策略與阿里、美團相近，但相較美團多年餐飲流量與阿里高德場景優勢，京東突圍難度不小。

科創板日報指，京東點評特色在「內容種草（即推薦商品或服務，激起他人購買慾望）＋即時轉化」場景融合。一篇餐廳探店筆記下方可直接跳轉京東外送下單；數位產品可一鍵進入京東自營店鋪購買，生活服務與電商消費連動。

大陸資深零售專家張偉榮認為，京東與淘天邏輯相似，皆以高頻生活服務作為流量入口，帶動低頻高客單價電商主業，外送及餐飲使用頻次高，有望帶動跨品類消費。

京東財報指，今年第3季零售營收年增11.37%至人民幣2,505億元，占收入逾八成，外送業務協同效應明顯。京東在「雙11」期間披露，日均外送訂單最高破2,500萬單，合作餐飲門市超200萬家，第3季外送收入年增214%至人民幣155.9億元，經營虧損收窄至人民幣11億元。

京東高層透露，早期外送新用戶電商轉化率已近50%，超市與生活服務購買頻次同步提升，外送也帶動秒送業務增長，未來將深化外送與零售在用戶及行銷層面的協同。京東點評同步上線四大榜單（外送、酒店、景點、購物），依億級商品與消費資料生成，並剔除作弊資料。

報導指出，布局指向本地生活服務核心「評價信用體系」。阿里9月推出「高德掃街榜」後與美團形成對峙；京東入局加劇賽道競爭。海豚社創辦人李成東說，京東點評屬跟隨策略，美團依賴多年餐飲流量與心智，阿里有高德場景支撐，京東在餐飲場景用戶認知仍待培育，突圍難度不小。

張偉榮稱，本地生活競爭已進入內容、生態與供應鏈比拼，京東點評能否找到差異化價值將是關鍵。

外送 電商 人民幣
相關新聞

國務院總理喊話 李強：以消費引領產業升級

大陸國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究深入實施「兩重」建設（國家重大戰略實施、重點領域安全能力建設）有關工作，部...

宇樹邁向大陸人形機器人第一股 年底前提出上市申請

宇樹科技歷時132天在昨（15）日完成IPO輔導，有望成為A股「人形機器人第一股」，預計年底前提出上市申請案，有望在上海...

阿里跨境貿易擬「代幣化」支付 改善付款效率

大陸科技巨頭阿里巴巴旗下B2B（企業對企業）跨境貿易平台Alibaba.com總經理、集團副總裁張闊透露，平台計劃運用類...

陸LPR利率可能下調 穩定房地產市場並提振經濟活力

中國人民銀行（大陸央行）將於20日公布11月貸款市場報價利率（LPR），外界認為，年底前調降LPR利率的可能性高，主要原...

福建農林大學 與上百家台企產學研合作

大陸加強對台交流合作，福建農林大學實施「三個一百」行動計畫，十三日舉行閩台融合發展「三個一百」簽約暨兩岸教育與農業交流合...

