阿里跨境貿易擬「代幣化」支付 改善付款效率

大陸科技巨頭阿里巴巴旗下B2B（企業對企業）跨境貿易平台Alibaba.com總經理、集團副總裁張闊透露，平台計劃運用類穩定幣的「代幣化」（Tokenization）技術改善跨境支付效率，並稱正與摩根大通等銀行合作。

據美國財經媒體CNBC報導，張闊表示，Alibaba.com預計12月推出名為「Agentic Pay」的新功能，平台AI將能自動把買賣雙方對話內容轉換成正式契約文件，由雙方確認；過往須在線下生成再上傳，流程較為繁複，新功能有望簡化跨境交易效率。

跨境交易常涉及多種貨幣，傳統匯款需經多家中介銀行，成本高且耗時。港媒《信報》提到，阿里正探索以代幣化美元與歐元支付；香港《經濟日報》指出，代幣化存款是銀行帳面法幣的數位，可在區塊鏈上更快速結算，與由私人機構發行的「穩定幣」不同。

張闊稱，採用代幣化後，美國或歐洲買家款項可透過區塊鏈「同步」流向香港、新加坡再返回大陸，無需多重中介銀行，有望縮短結算時間。至於是否使用穩定幣，公司將在採用代幣化存款後再評估。

同時，Alibaba.com推出AI訂閱服務「AI Mode」，作為更進階搜尋工具，用戶可透過AI更深入比對供應商價格、物流能力與生產條件等。平台希望藉此提升買賣雙方的媒合效率，正考慮以訂閱模式收費，價格可能為每月20美元或每年99美元，最終定價尚未敲定。

另外，摩根大通（小摩）今年向機構投資者推出存款代幣JPM Coin，用戶可通過與Coinbase相關的公共區塊鏈Base進行收付款，支付處理時間可從數天縮短至數秒，並可實現全天候交易。張闊稱，Alibaba.com將與小摩合作，利用其代幣化基礎設施解決跨境B2B支付中介繁多、匯兌成本高、清算周期長等問題。

