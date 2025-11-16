宇樹邁向大陸人形機器人第一股 年底前提出上市申請

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

宇樹科技歷時132天在昨（15）日完成IPO輔導，有望成為A股「人形機器人第一股」，預計年底前提出上市申請案，有望在上海科創板掛牌上市。

A股IPO輔導平均週期通常為三至六個月，宇樹科技用時僅132天（約4.4個月），是近年罕見的快速推進案例，輔導完成後，計畫於12月底前提交上市申請檔案，若審核順利，可能於2025年底至2026年初完成上市 。

上海證券報報導，根據大陸證監會官網，中信證券發布關於宇樹科技首次公開發行股票並上市輔導工作完成報告，宇樹科技擬申請在大陸首次公開發行股票並上市，談及輔導過程中發現的問題及改進情況，中信證券稱，輔導工作小組會同公司管理層結合行業發展趨勢、自身競爭優勢、未來發展規劃，協助公司研究確定並完善了募集資金投資專案計畫，確保投資專案符合公司未來發展所需。

在公司治理及規範情況上，輔導工作小組在輔導期內協助公司按照上市公司治理要求，督促公司聘任三名獨立董事，並設置董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會。截至本報告出具日，輔導物件已建立完善的公司治理制度，符合上市公司相關要求。

據輔導備案文件，公司控股股東、實際控制人為王興興，直接持有公司23.8%股權，並透過上海宇翼企管諮詢控制公司10.9%股權，合計控制公司34.7%股權。

今年7月，宇樹科技在浙江證監局辦理輔導備案，成為年內率先衝刺IPO的具身智慧企業。備案報告顯示，宇樹科技於7月7日簽署輔導協議。多位投資人稱，「第一落點」預計為科創板。

今年8月，王興興表示，宇樹科技成立九年來，始終以「學習與成長」為核心驅動力。上市可以看作是「高考」，它是企業邁向更成熟管理、更規範運營的階段性節點，也是對過去九年努力、對股東的交代。

宇樹科技在9月初表示，預計將在10月至12月期間向證券交易所提交上市申請文件，以2024年為例，四足機器人、人形機器人和元件產品的銷售額占比分別約65%、30%和5%。其中，約80%的四足機器人應用於研究、教育和消費領域，而剩餘的20%則用於工業領域，如檢查與消防；人形機器人則完全用於研究、教育和消費領域。

人形機器人
國務院總理喊話 李強：以消費引領產業升級

大陸國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究深入實施「兩重」建設（國家重大戰略實施、重點領域安全能力建設）有關工作，部...

