陸LPR利率可能下調 穩定房地產市場並提振經濟活力
中國人民銀行（大陸央行）將於20日公布11月貸款市場報價利率（LPR），外界認為，年底前調降LPR利率的可能性高，主要原因是為了穩定房地產市場並提振經濟活力。
根據人行此前公布的10月LPR顯示，1年期和5年期分別維持在3%和3.5%不變，這已是LPR連續五個月維持不變。
中國人民銀行日前在2025年第3季貨幣政策執行報告中，提出實施適度寬鬆的貨幣政策，保持社會融資條件相對寬鬆，並強調暢通貨幣政策傳導機制。專家分析稱，若美國聯準會延續降息進程，加上大陸內需不足，LPR可能小幅下調以支持實體經濟。
中國人民銀行行長潘功勝近日在新聞發布會上表示，當前中國大陸的貨幣政策立場是支持性的，實施適度寬鬆的貨幣政策，這一政策立場為中國經濟的持續回升向好和金融市場的穩定運行創造良好的貨幣金融環境。
銀河證券分析，第4季貨幣寬鬆或超預期，人行有望「以我為主」進行貨幣寬鬆，實施10-20基點的降息，引導LPR下行，並傳導至貸款、存款利率的進一步下行。
