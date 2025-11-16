陸LPR利率可能下調 穩定房地產市場並提振經濟活力

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
中國人民銀行（大陸央行）。 路透
中國人民銀行（大陸央行）。 路透

中國人民銀行（大陸央行）將於20日公布11月貸款市場報價利率（LPR），外界認為，年底前調降LPR利率的可能性高，主要原因是為了穩定房地產市場並提振經濟活力。

根據人行此前公布的10月LPR顯示，1年期和5年期分別維持在3%和3.5%不變，這已是LPR連續五個月維持不變。

2025年大陸前十月LPR利率
2025年大陸前十月LPR利率

中國人民銀行日前在2025年第3季貨幣政策執行報告中，提出實施適度寬鬆的貨幣政策，保持社會融資條件相對寬鬆，並強調暢通貨幣政策傳導機制。專家分析稱，若美國聯準會延續降息進程，加上大陸內需不足，LPR可能小幅下調以支持實體經濟

中國人民銀行行長潘功勝近日在新聞發布會上表示，當前中國大陸的貨幣政策立場是支持性的，實施適度寬鬆的貨幣政策，這一政策立場為中國經濟的持續回升向好和金融市場的穩定運行創造良好的貨幣金融環境。

銀河證券分析，第4季貨幣寬鬆或超預期，人行有望「以我為主」進行貨幣寬鬆，實施10-20基點的降息，引導LPR下行，並傳導至貸款、存款利率的進一步下行。

中國人民銀行 貨幣 實體經濟
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達財報在望！逢低買盤繼續發威 那斯達克寫下4月來最大反攻

降息恐遭按暫停鍵 台指期夜盤上半場大跌逾300點

科技股泡沫疑慮與降息預期下滑 拖累亞股收盤盡墨

多位Fed官員更保守看待12月降息 利率走向更不確定了

相關新聞

國務院總理喊話 李強：以消費引領產業升級

大陸國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究深入實施「兩重」建設（國家重大戰略實施、重點領域安全能力建設）有關工作，部...

宇樹邁向大陸人形機器人第一股 年底前提出上市申請

宇樹科技歷時132天在昨（15）日完成IPO輔導，有望成為A股「人形機器人第一股」，預計年底前提出上市申請案，有望在上海...

京東新App 槓上阿里、美團

大陸電商京東近期在App上線「京東點評」，加入阿里、美團的本地生活服務競爭領域，內容涵蓋美食、飯店等五項服務。業界人士分...

阿里跨境貿易擬「代幣化」支付 改善付款效率

大陸科技巨頭阿里巴巴旗下B2B（企業對企業）跨境貿易平台Alibaba.com總經理、集團副總裁張闊透露，平台計劃運用類...

陸LPR利率可能下調 穩定房地產市場並提振經濟活力

中國人民銀行（大陸央行）將於20日公布11月貸款市場報價利率（LPR），外界認為，年底前調降LPR利率的可能性高，主要原...

福建農林大學 與上百家台企產學研合作

大陸加強對台交流合作，福建農林大學實施「三個一百」行動計畫，十三日舉行閩台融合發展「三個一百」簽約暨兩岸教育與農業交流合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。