陸乘聯會：10月大陸汽車市場乘商分化 商用車市場現結構性增長

大陸乘聯會秘書長崔東樹15日表示，10月大陸汽車市場整體保持增長，乘用車與商用車呈現分化走勢。受政策推動及新能源加持，乘用車增速相對較好，商用車在電動化帶動下結構性增長，微型客車及客車市場表現強勁。以舊換新政策、地方車展及企業新品上市進一步支撐市場需求，市場整體走勢較強。

崔東樹15日在微信公眾號發文表示，近幾年乘用車與商用車市場分化明顯。隨房地產持續下滑，商用車走弱，乘用車消費改善。2025年市場受政策因素推動，乘用車增速較好，商用車在電動化帶動下較去年明顯走強，微型客車及客車市場增長明顯。以舊換新政策拉動劇烈，近期部分暫停地區開始恢復，行業綜合治理「內卷」（惡性競爭）取得積極進展，地方車展熱度高，企業新品密集上市，車市整體走勢較強。

崔東樹提到，10月大陸汽車市場整體強勢。受宏觀經濟增長及國家促銷政策推動，大陸全國汽車總體銷量穩健，卡車和客車市場回暖明顯。乘用車零售年比略降，但出口與庫存增量支撐整體廠家銷量。新能源車表現突出，商用車出現結構性增長，物流運輸及皮卡電動化加速。

他接著說，截至10月，大陸全年汽車總計銷量達2,752萬台，年增12%；10月單月332萬台，年增9%。乘用車累計2,376萬台，年增12%，10月零售293萬台，年增7%。客車1至10月累計75萬台，年增21%，10月7.3萬台，年增5%；卡車累計302萬台，年增9%，10月31萬台，年增22%。商用車在新能源推動下增速明顯，微型客車與物流車銷量提升。

另，崔東樹稱，主力車企表現分化明顯。在新能源車企中，比亞迪領跑，吉利、奇瑞緊隨，前三名規模日益接近；吉利、比亞迪月比9月增長明顯，奇瑞、五菱保持穩定，特斯拉增速放緩。傳統燃油車方面，合資車企仍以一汽、大眾為主，上汽、大眾年比有所調整，但近期呈回暖態勢。自主品牌在新能源加持下分化明顯，奇瑞、吉利、長城增速保持高水平，上汽與東風增速改善。

崔東樹還提到，新能源乘用車1至10月批發1,207萬台，年增30%，10月162萬台，年增18%。傳統燃油車1至10月累計1,169萬台，年減2%，10月下降4%，但6至10月呈現持續正增長。常規燃油車以合資車企為主的格局逐步改變，奇瑞、吉利、長城與合資三強仍保持強勢，一汽大眾在合資車企中領先，自主品牌燃油車相對優勢有限。

在客車方面，頭部企業增速較快，新能源物流車拉動明顯。崔東樹指，10月五菱月比下降43%，長安下降13%，大通下降19%，主要為物流輕客和微型客車市場需求波動所致，但全年客車市場仍保持增長。卡車市場分化明顯，頭部廠家表現強勢，一汽、陕汽、重汽及五菱增速突出，輕型與重型電動卡車增長明顯，行業格局相對穩定。