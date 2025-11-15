助力大陸軍方瞄准美國境內目標？阿里巴巴遭指控股價大跌

（德國之聲中文網）英國《金融時報》周五（11月14日）引述一份美國白宮備忘錄報道，華盛頓指責中國科技巨頭阿里巴巴為中國軍方針對美國境內目標的行動提供技術支持。

據報道，這份備忘錄聲稱，阿里巴巴還向中國政府和解放軍提供客戶數據，包括IP地址、WiFi信息和支付記錄，還提供各種與人工智能相關的服務。

《金融時報》表示無法獨立核實這些指控。但指出，白宮認為這些行為威脅美國安全。

消息傳出後，阿里巴巴在美國交易的股票下跌了4.2%。

美國官員：政府非常重視這些威脅

《金融時報》獲悉的這份官方備忘錄中，包含已解密的「絕密」情報。

備忘錄沒有說明解放軍在美國境內被指瞄准哪些目標。但美國國家情報總監辦公室此前表示，中國能夠破壞美國基礎設施，並可能在與美國發生沖突時動用這些能力。

美國在今年3月發布的一份威脅評估報告說，中國的網絡行動能力不斷擴大。其中包括對美國電信網絡前所未有的滲透行動，也就是「鹽台風」（Salt Typhoon）行動。這顯示中國能力的「廣度和深度」都在上升。

《金融時報》報道說，美國官員在被問及該備忘錄時表示，政府「非常重視這些威脅。並晝夜工作，以緩解來自使用不可信供應商進行網絡入侵的現有和潛在風險及後果。」

中國問題特委會：指控符合長期擔憂

白宮未說明是否計劃對備忘錄中所指的行動做出回應。一些美國議員此前敦促政府對阿里巴巴采取措施。

美國眾議院中國問題特別委員會共和黨主席穆勒納爾（John Moolenaar）告訴《金融時報》，有關阿里巴巴的指控符合該委員會長期以來對中國企業的擔憂。因為這些企業受中國法律約束，而中國法律不保護其全球客戶的數據安全。

穆勒納爾說：「美國政府和業界必須采取措施保護美國人民，並消除中國企業進入我們市場和接觸我們創新的途徑。」

今年5月，包括穆勒納爾在內的美國議員敦促美國證券交易委員會將25家中國企業（其中包括阿里巴巴）摘牌，因為擔憂這些企業與解放軍存在聯系。他們提到中國政府的「軍民融合」計劃，並聲稱該計劃要求企業向解放軍分享技術。

《金融時報》報道，美國中央情報局前中國分析主管威爾德（Dennis Wilder）說，解放軍的網絡滲透行動已達到「前所未有」的程度。其範圍和深度已遠超傳統的網絡間諜活動。

威爾德說：「解放軍每天都在對美國關鍵基礎設施進行廣泛滲透。這包括機場、海港，以及美國在太平洋地區的其他關鍵運輸節點，也包括美國本土。其目標是為其所謂‘體系破擊戰’戰略做准備，並在軍事沖突中實施這一戰略。」

代號GTG-1002：一項網絡間諜活動遇阻

《金融時報》這篇報道加劇了華盛頓方面對中國可能利用先進技術進行間諜活動的擔憂。

周四（11月13日），總部位於加州的人工智能公司Anthropic表示，它已發現並挫敗了一項網絡間諜活動。該活動被描述為「首次主要依靠人工智能自主執行的網絡間諜行動」。

Anthropic稱，這一行動被歸因於一個「中國國家支持的組織」，代號為GTG-1002。

在周五（11月14日）的記者會上被問及此事時，中國外交部發言人林劍表示，「我不了解你提到的具體情況」，並稱「中方一貫反對並依法打擊黑客活動，同時堅決反對借網絡安全問題對中國污蔑抹黑」。

阿里巴巴：有關斷言和影射完全不實

這份備忘錄日期為11月1日。它出現在川普與習近平在韓國會面之後。兩人同意在一年內就貿易限制達成廣泛休戰。

阿里巴巴發表聲明說：「有關內容的斷言和影射完全不實。我們質疑匿名洩露者的動機，《金融時報》也承認他們無法核實洩密內容。這顯然是一場惡意公關行動，其幕後黑手意圖破壞美國總統川普近期與中國達成的貿易協議。」

中國駐華盛頓大使館駁斥報道內容，並表示中國依法反對並打擊一切形式的網絡攻擊。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇說：「美方在缺乏有效證據的情況下，草率下結論，對中國進行毫無根據的指責。這是極其不負責任的，完全歪曲事實。中方對此堅決反對。」

（綜合報道）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】