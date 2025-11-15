陸4部門重拳出擊 嚴管新車以二手車名義出口

大陸把新車當作二手車（即「零公里二手車」）出海，來回折算銷量的門路要被堵死。包括大陸商務部4部門日前聯合印發「關於進一步加強二手車出口管理工作的通知」，提出「嚴控新車以二手車名義出口」、「嚴格以改裝車名義出口車輛的許可證申領條件」，這2條可以說是把先前引發熱烈討論，申請出口距註冊登記日期不滿180天的「零公里二手車」的出海銷售門路徹底堵死。

新華社報導，「通知」要求，自2026年1月1日起，對申請出口距註冊登記日期不滿180天（含180天）的車輛，各地商務主管部門應指導本地企業補充提交該車輛生產企業出具的「售後維修服務確認書」；各地商務主管部門要指導企業規範完整填寫出口許可證申報資訊。

其中車輛品牌、型號、註冊登記日期、轉讓登記待出口日期等內容應與「機動車登記證書」一致；各地商務主管部門要加強本地二手車出口信用評價體系建設，對照「二手車出口不誠信行為負面清單」，對企業開展日常監督與動態管理，規範企業經營行為及出口競爭秩序等。

通知還提出，進一步加強合規審查，嚴格以改裝車名義出口車輛的許可證申領條件；持續推動二手車出口健康發展，提升企業國際經營能力、完善出口配套體系。

搜狐汽車報導，「零公里二手車」的亂象在今年被長城汽車董事長魏建軍爆出，他在一檔直播節目中說：「現在有一種怪像叫零公里二手車，它上完牌照就算註冊了，好像是賣出去了，但是又回到了二手車市場。」儘管沒有點名，但魏建軍公開抨擊之後，「零公里二手車」很快成為了各大網路平臺熱議話題。

對「零公里二手車」，目前在中國大陸尚無權威機構的官方定義。業內通常將行駛里程數80公里左右、已完成上牌登記，且進入（或即將進入）流轉管道的車統稱為「零公里二手車」。

「零公里二手車」誕生的原因很多。一是廠家為消化庫存車、運損車等不影響4S店價格體系的車輛，透過批量通路出貨；二是廠家出於規避出口限制等策略需求；三是二手車行業競爭激烈，二手車商被迫拓展「零公里二手車」業務。

具體來說，例如經銷商為了完成銷售任務、快速回籠資金，將庫存時間較久的新車註冊為二手車，透過「零公里二手車」方式售賣。此外，一些經銷商為了完成銷售任務，從而拿到廠商的返利政策，先給一些新車上牌，隨後以二手車（價格更低）形式出售。但核心來說，都是因為主廠對銷量的高追求，甚至存在主廠透過這種「零公里二手車」騙取補貼、偽裝高銷量。

之前曾有報導稱，已經倒閉的哪吒汽車曾透過「零公里二手車」虛報銷量超6萬輛，此外還有新勢力曾被經銷商曝光通過銷售上牌車偽造銷量繁榮。「零公里二手車」現象破壞市場公平競爭環境，讓合法合規經營的企業、經銷商面臨更大壓力，產業鏈陷入惡性循環。

中國汽車流通協會副會長王都表示，憑藉3.59億輛汽車保有量，以及成熟的供應鏈和高性價比優勢，近年大陸二手車出口實現「跨越式增長」，出口量從2020年的僅4,300輛躍升至2024年突破43.6萬輛，已經成為大陸汽車產業「走出去」的重要力量。

王都指出，在此背景下，4部門聯合印發進一步加強二手車出口管理工作的通知，並非單純的約束性監管，而是以引導推動行業持續健康發展的系統性方案。