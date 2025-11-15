快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

AI需求推動記憶體晶片漲價！傳多家手機商暫停採購 明年手機價格估漲

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
受上游記憶體晶片價格持續大幅上漲影響，傳出多家手機廠商已暫緩本季度記憶體晶片採購計畫。路透
受上游記憶體晶片價格持續大幅上漲影響，傳出多家手機廠商已暫緩本季度記憶體晶片採購計畫。路透

據受上游記憶體晶片價格持續大幅上漲影響，多家手機廠商已暫緩本季度記憶體晶片採購計畫。陸媒報導，目前，小米、OPPO、vivo 等主流廠商的庫存普遍低於2個月，部分廠商的 DRAM（動態隨機存取記憶體）庫存甚至不足3周，正面臨是否接受美光、三星、SK 海力士接近50%漲幅報價的艱難抉擇。

陸媒分析，業內普遍認為，此輪記憶體晶片漲價的嚴重程度遠超預期，已成為直接衝擊消費端的「價格風暴」，明年手機售價必然上漲，供應鏈成本壓力將向消費者傳導，表現為「大幅提價」或「配置縮水」，並建議今年看中旗艦機型的用戶應儘早入手。

界面新聞14日稱，本輪記憶體晶片價格飆升，背後推手之一是AI大模型浪潮下資料中心需求的激增。伺服器廠商普遍願意以更高價格採購記憶體晶片，同類產品對伺服器廠商的報價，通常比手機廠商高出30%以上。

供應端也在持續收緊，據科創版日報，三星電子已於10月暫停DDR5 DRAM合約報價，預計恢復時間將延後至11月中旬，此舉導致1周內DDR5現貨價格飆升25%。同時三星、SK 海力士、鎧俠、美光等四大記憶體廠在下半年紛紛削減NAND快閃記憶體供應量，以推動價格回升。

具體來看，三星今年NAND晶圓產量目標，從去年507萬片下調約7%至472萬片；鎧俠從480萬片降至469萬片；SK海力士則從201萬片降至約180萬片、降幅約10%；美光在新加坡的Fab 7工廠也維持保守產量，僅約30萬片。

值得注意的是，隨著AI需求推動產線轉向四層單元（QLC）工藝，NAND 快閃記憶體整體產能進一步受限。北美多家科企已開始「恐慌性囤貨」，部分供應商明年的NAND供貨量已被預訂一空。

記憶體晶片作為手機中成本僅次於處理器的核心部件，價格波動對終端售價影響顯著。根據配置不同，記憶體成本通常占整機成本的10%到30%，部分高配機型，例如12GB+512GB版本，占比可超過20%。

陸媒指，受第3季記憶體晶片價格大幅上漲影響，中高階手機普遍漲價100-500元人民幣；以 OPPO Find X9系列為例，其12GB+256GB與16GB+512GB版本，價差高達900元人民幣。

小米集團總裁盧偉冰先前也指出，全球記憶體成本上漲幅度超出預期，且仍在持續，行業難以對抗這一趨勢。

快閃 售價
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

謝金河：AI的股票沒有封頂 記憶體掀起世紀大行情

南亞科、華邦電第3季終於賺錢…南韓記憶體廠吃肉、台灣喝湯 謝金河籲思考這件事

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

謝金河開金口！稱「相信台灣的人有福氣」 網一面倒喊：完了、丸子來了

相關新聞

AI需求推動記憶體晶片漲價！傳多家手機商暫停採購 明年手機價格估漲

據受上游記憶體晶片價格持續大幅上漲影響，多家手機廠商已暫緩本季度記憶體晶片採購計畫。陸媒報導，目前，小米、OPPO、vi...

陸發布網路平台反壟斷指引意見稿 舉8行為「風險示例」

大陸市場監管總局15日發布「互聯網平台反壟斷合規指引（徵求意見稿）」，擬支持和引導平台經營者有效防範反壟斷合規風險，就平...

宇樹科技歷時132天完成IPO輔導 下一步提交上市申請

宇樹科技歷時132天完成IPO輔導，A股「人形機器人第一股」腳步臨近。根據大陸證監會官網，中信證券發布關於宇樹科技首次公...

受安世事件影響 彭博：歐洲車企尋求不含陸製零件替代方案 減少依賴

受晶片製造商安世半導體風波的影響，歐洲車企正尋求不含大陸零部件的替代方案，以降低對大陸供應鏈的依賴。

雙城論壇生波？上海台辦副主任申請來台擬不准 蔣萬安反應曝光

國民黨主席鄭麗文就任後，副主席張榮恭昨赴大陸，與中共中央台辦主任宋濤會談，並會見上海市委書記陳吉寧，但昨晚傳出陸委會展開...

中芯今年營收有望衝高 毛利率約為18%到20%

中芯國際聯合CEO趙海軍昨（14）日在第3季業績會上表示，當前產線仍處於供不應求，出貨量還無法滿足客戶需求，因此給出的第4季營收指引與上季相比持平到增長2%，產線繼續保持滿載，毛利率約為18%到20%，全年銷售收入預計超過90億美元（約新台幣2,790億元），營收規模將踏上新台階。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。