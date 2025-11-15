陸發布網路平台反壟斷指引意見稿 舉8行為「風險示例」

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸市場監管總局15日發布「互聯網平台反壟斷合規指引（徵求意見稿）」，擬支持和引導平台經營者有效防範反壟斷合規風險，就平台不公平高價、平台低於成本銷售、封禁屏蔽、「二選一」行為等做出風險示例。新華社
大陸市場監管總局15日發布「互聯網平台反壟斷合規指引（徵求意見稿）」，擬支持和引導平台經營者有效防範反壟斷合規風險，就平台不公平高價、平台低於成本銷售、封禁屏蔽、「二選一」行為等做出風險示例。意見反映截止期為11月29日。

新華社報導，從制定目的來看，徵求意見稿以促進平台經濟創新和健康發展為出發點和落腳點。從文件性質看，徵求意見稿是不具有強制力的專項反壟斷合規指引。從具體內容看，徵求意見稿注重增強反壟斷合規管理的針對性、有效性。

該徵求意見稿結合平台經濟行業特點、經營模式、競爭規律等，總結反壟斷監管執法經驗，提出8個場景中的新型壟斷風險，引導平台經營者加強平台規則審查和算法篩查。

8個場景包括平台間算法共謀、組織幫助平台內經營者達成壟斷協議、平台不公平高價、平台低於成本銷售、封禁屏蔽、「二選一」行為、「全網最低價」和平台差別待遇。

市監總局在解讀中表示，這8個風險示例，是對互聯網平台具體場景中壟斷風險的明確提示，涉及數據傳輸、算法適用、服務定價、搜索排序、推薦展示、流量分配、補貼優惠等多種平台經營活動。

徵求意見稿鼓勵平台經營者結合列舉的風險示例，主動開展風險評估自查，避免發生示例中提及的反壟斷合規風險。

徵求意見稿提出，平台經營者要避免在提供平台服務或者開展自營業務等過程中達成壟斷協議，以及組織其他經營者達成壟斷協議或者提供實質性幫助。

市場力量較大的平台經營者要定期評估是否在相關市場具有市場支配地位，避免在提供平台服務或者開展自營業務等過程中從事濫用市場支配地位行為。

風險 新華社
