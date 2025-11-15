宇樹科技歷時132天完成IPO輔導 下一步提交上市申請

宇樹科技歷時132天完成IPO輔導，A股「人形機器人第一股」腳步臨近。根據大陸證監會官網，中信證券發布關於宇樹科技首次公開發行股票並上市輔導工作完成報告，宇樹科技擬申請在大陸首次公開發行股票並上市。

上海證券報報導，談及輔導過程中發現的問題及改進情況，中信證券稱，在募集資金投資專案規劃上，輔導期開始時，公司募集資金投向方案尚未最終確定。

輔導工作小組會同公司管理層結合行業發展趨勢、自身競爭優勢、未來發展規劃，協助公司研究確定並完善了募集資金投資專案計畫，確保投資專案符合公司未來發展所需。

此外，在公司治理及規範情況上，輔導期開始時，公司尚未聘任獨立董事，及未設置董事會專門委員會。

輔導工作小組在輔導期內協助公司按照上市公司治理要求，進一步完善公司治理體系，督促公司聘任了三名獨立董事，並設置了董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會。截至本報告出具日，輔導物件已建立了完善的公司治理制度，符合上市公司相關要求。

據輔導備案文件，公司控股股東、實際控制人為王興興，直接持有公司23.8股權，並透過上海宇翼企管諮詢控制公司10.9%股權，合計控制公司34.7%股權。

今年7月，宇樹科技在浙江證監局辦理輔導備案，成為年內率先衝刺IPO的具身智慧企業。備案報告顯示，宇樹科技於7月7日簽署輔導協議。多位投資人稱，「第一落點」預計為科創板。

今年8月，王興興表示，宇樹科技成立9年來，始終以「學習與成長」為核心驅動力。上市可以看作是「高考」，它是企業邁向更成熟管理、更規範運營的階段性節點，也是對過去9年努力、對股東的交代。

9月2日，宇樹科技宣布預計將在10至12月期間向證券交易所提交上市申請文件。當時宇樹科技表示，以2024年為例，四足機器人、人形機器人和元件產品的銷售額占比分別約65%、30%和5%。其中，約80%的四足機器人應用於研究、教育和消費領域，而剩餘的20%則用於工業領域，如檢查與消防；人形機器人則完全用於研究、教育和消費領域。

10月21日，大陸證監會官網披露宇樹科技上市輔導工作進展情況報告（第1期）。報告提到，宇樹科技於2025年第5次臨時股東會審議通過「關於公司更名的議案」，決定公司更名為「宇樹科技股份有限公司」。

大陸的具身智慧產業，近期屢傳投融資消息。一方面，企業融資節奏極其密集，星動紀元、它石智航、星海圖、小雨智造等多家具身智慧企業宣布斬獲融資。另一方面，宇樹科技、樂聚機器人等龍頭企業，率先啟動IPO計畫。

談及今年的融資熱潮，1名專注具身智慧投資的人士表示，「一直勸企業要趁當下比較寬鬆的融資窗口期，多攢點『子彈』」，類似幾年前的自動駕駛，具身智慧行業的技術路線尚未完全統一，產品商業化也還在探索階段。因此，無論是在發行市場融資還是衝刺證券市場，均是具身智慧企業「廣積糧」以提高生存概率的途徑。在該人士看來，在行業終局未定之前，誰的融資能力更強，誰就能在「牌桌」上坐得更久，勝算自然也會更大。