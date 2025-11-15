快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

詐死炒作？歌手車禍不治母發訃聞後「竟復活」 吐未馬上闢謠5原因

「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

聽新聞
0:00 / 0:00

受安世事件影響 彭博：歐洲車企尋求不含陸製零件替代方案 減少依賴

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
受晶片製造商安世半導體風波的影響，歐洲車企正尋求不含大陸零部件的替代方案，以降低對大陸供應鏈的依賴，圖為安世在德國的工廠。（路透）
受晶片製造商安世半導體風波的影響，歐洲車企正尋求不含大陸零部件的替代方案，以降低對大陸供應鏈的依賴，圖為安世在德國的工廠。（路透）

受晶片製造商安世半導體風波的影響，歐洲車企正尋求不含大陸零部件的替代方案，以降低對大陸供應鏈的依賴。

彭博引述知情人士報導，為在貿易動盪中確保營運穩定，多家汽車製造商正要求主要供應商，尋找大陸產晶片的永久替代品。

歐洲主要供應商遊說組織CLEPA主席津克（Matthias Zink）指出，汽車行業正在考慮對供應鏈，進行更廣泛的調整，以適應不斷變化的地緣政治環境。「我們已經收到一些信號，例如有人會問，『怎樣才能在不如此依賴大陸的情況下為我供貨？』」

荷蘭政府9月底以國家安全為由，接管了陸資企業聞泰科技旗下的荷蘭晶片企業安世半導體。北京隨後對安世在陸工廠實施出口禁令，由於晶片短缺，部分汽車及零部件的生產受到了影響。

其中，本田在部分工廠停產後下調全年利潤預期；汽車零部件供應商采埃孚與博世放慢生產節奏；福斯汽車和BMW汽車則成立工作組，尋求新的晶片供應來源，相關零部件價格隨之飆升。

穆迪全球供應鏈負責人阿姆拉尼（Sapna Amlani）說：「對於採購負責人而言，這不僅是一場臨時中斷，它也暴露了結構性風險，即地緣政治決策可以在瞬間重塑供應鏈經濟。」

儘管大陸宣布對符合條件的安世半導體產品出口予以豁免，並同意荷蘭派出代表團赴陸磋商，但圍繞安世半導體的爭端仍未平息，供應擔憂依舊存在。

德國晶片製造商英飛凌首席執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）指出：「我們能明顯感受到，在地緣政治舞台上，美中價值鏈正在逐步脫鉤。」

半導體 供應鏈 荷蘭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

地緣政治風險加劇 推升油價

AI入畫！英國藝術家馮．沃爾夫致敬晶片之島 首展在高美館揭幕

荷蘭等北約盟國放棄波音E-7 轉向歐洲替代方案

中企繞過美監管買到Nvidia晶片 WSJ揭跨國操作手法

相關新聞

雙城論壇生波？上海台辦副主任申請來台擬不准 蔣萬安反應曝光

國民黨主席鄭麗文就任後，副主席張榮恭昨赴大陸，與中共中央台辦主任宋濤會談，並會見上海市委書記陳吉寧，但昨晚傳出陸委會展開...

宇樹科技歷時132天完成IPO輔導 下一步提交上市申請

宇樹科技歷時132天完成IPO輔導，A股「人形機器人第一股」腳步臨近。根據大陸證監會官網，中信證券發布關於宇樹科技首次公...

受安世事件影響 彭博：歐洲車企尋求不含陸製零件替代方案 減少依賴

受晶片製造商安世半導體風波的影響，歐洲車企正尋求不含大陸零部件的替代方案，以降低對大陸供應鏈的依賴。

中芯今年營收有望衝高 毛利率約為18%到20%

中芯國際聯合CEO趙海軍昨（14）日在第3季業績會上表示，當前產線仍處於供不應求，出貨量還無法滿足客戶需求，因此給出的第4季營收指引與上季相比持平到增長2%，產線繼續保持滿載，毛利率約為18%到20%，全年銷售收入預計超過90億美元（約新台幣2,790億元），營收規模將踏上新台階。

陸統計局：仍有機會實現全年經濟預期目標

大陸國家統計局介紹今年10月國民經濟運行情況，針對大陸能否實現全年經濟發展預期目標，大陸國家統計局發言人付凌暉表示，儘管...

今年經濟目標 陸：有利條件多

大陸國家統計局昨介紹今年十月國民經濟運行情況，針對大陸能否實現全年經濟發展預期目標，大陸國家統計局發言人付凌暉表示，儘管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。