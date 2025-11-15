聽新聞
今年經濟目標 陸：有利條件多

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸國家統計局昨介紹今年十月國民經濟運行情況，針對大陸能否實現全年經濟發展預期目標，大陸國家統計局發言人付凌暉表示，儘管經濟運行還面臨不少風險挑戰，但大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變化，宏觀政策持續發力，市場空間逐步拓展，新質生產力培育壯大，實現全年預期目標具備較多有利條件。

付凌暉表示，今年以來，面對國際環境複雜變化，外部不利影響加深，大陸市場供求虛弱，價格運行低迷的複雜局面，各地區各部門加緊實施更加積極有為的宏觀政策，縱深推進全國統一大市場建設，深化改革擴大開放，強化創新驅動，國民經濟頂住壓力，保持穩中有進發展態勢。

他提到幾項實現全年預期目標的「有利條件」。一是經濟運行總體平穩。前三季大陸GDP增長百分之五點二，在全球主要經濟體中位居前列。一至十月，規模以上工業增加值、服務業生產指數分別增長百分之六點一和百分之五點七，繼續保持較快增長。十月全國城鎮調查失業率繼續下降，居民消費價格由降轉漲。一至十月，大陸貨物進出口總額增長百分之三點六，十月外匯存底在三點三兆美元以上。

二是需求潛能繼續釋放。在提振消費專項行動各措施作用下，市場銷售穩步擴大，前十月社會消費品零售總額增長百分之四點三，快於去年。三是新質生產力培育壯大。智能產品製造增勢較好。四是宏觀政策持續顯效。今年以來更加積極有為的宏觀政策加緊實施，「兩重」建設和「兩新」政策發力顯效，全國統一大市場建設縱深推進，帶動需求擴大和生產增加，對於穩定經濟發揮了重要作用。

經濟發展
0 則留言
