中芯今年營收有望衝高 毛利率約為18%到20%

中芯國際聯合CEO趙海軍昨（14）日在第3季業績會上表示，當前產線仍處於供不應求，出貨量還無法滿足客戶需求，因此給出的第4季營收指引與上季相比持平到增長2%，產線繼續保持滿載，毛利率約為18%到20%，全年銷售收入預計超過90億美元（約新台幣2,790億元），營收規模將踏上新台階。

趙海軍指出，第3季銷售收入23.82億美元，與上季相比增長7.8%。第3季折合8吋標準邏輯月產能增至102.3萬片。12吋和8吋晶圓收入占比分別為77%和23%，占比平穩，產能利用率達到95.8%，出貨量繼續提升，銷售片數與上季相比增長4.6%至249.9萬片，主要是產業鏈切換加速進行，以及通路還在備貨補庫存，公司積極配合客戶保證出貨，今年平均銷售單價與上季相比增長3.8%，主要是產品組合變化，製程複雜的產品出貨增加。

從銷售收入以地區分類來看，趙海軍提到，中國、美國、歐亞占比分別為86%、11%和3%，其中，中國區收入與上季相比增加11%，主要是產業鏈切換加速進行，加上大陸的市場還在擴大，客戶有拉貨的需求，圍繞資源緊急需求，公司調整的產能分配，使得季度地區收入占比有了波動。

趙海軍指出，應用分類來看，智慧手機、電腦與平板消費、電子互聯與可穿戴，工業與汽車占比分別為22%、15%、43%、8%和12%。其中消費電子與上季相比增長15%，主要是在大陸加速替代海外市占的階段，公司長期布局和合作的客戶獲得產業鏈的機會，包括多元化的家電、家用電器在內，各類電子產品供應鏈需求都比較旺盛。

趙海軍表示，公司持續致力做好布局，今年以來特色工藝在多個技術平台上的發展穩步提升，超低功耗28奈米邏輯工藝進入量產階段，為客戶提供更低功耗更高品質的解決方案。

他指出，尤其圖像感測器CIS和信號處理IP工藝持續技術迭代，嵌入式存儲平台從消費市場向車規工業MCU領域拓展，這些特色存儲提供更高密度、更小尺寸、更低功耗的高可靠性存儲平台。此外公司抓住汽車晶片市場增長機會，推出車規存儲顯示等多個特色工藝，為客戶提供系統級解決方案。