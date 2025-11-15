陸統計局：仍有機會實現全年經濟預期目標

大陸國家統計局介紹今年10月國民經濟運行情況，針對大陸能否實現全年經濟發展預期目標，大陸國家統計局發言人付凌暉表示，儘管經濟運行還面臨不少風險挑戰，但大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變化，宏觀政策持續發力，市場空間逐步拓展，新質生產力培育壯大，實現全年預期目標具備較多有利條件。

付凌暉提到幾項實現全年預期目標的「有利條件」。一是經濟運行總體平穩。前三季大陸GDP增長5.2%，在全球主要經濟體中位居前列。1-10月，規模以上工業增加值、服務業生產指數分別增長6.1%和5.7%，繼續保持較快增長。10月全國城鎮調查失業率繼續下降，居民消費價格由降轉漲。1-10月，大陸貨物進出口總額增長3.6%，10月外匯存底穩定在3.3兆美元以上。

二是需求潛能繼續釋放。在提振消費專項行動措施作用下，市場銷售穩步擴大，前十月社會消費品零售總額增長4.3%，快於去年全年。三是新質生產力培育壯大。四是宏觀政策持續顯效。