陸消費零售增速一年低點 工業增加值、固定資產投資同步放緩

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸10月社會消費品零售總額增長2.9%，增速比9月的增長3%再放緩，為去年8月以來最疲弱的增速。圖為上海街頭。記者陳湘瑾／攝影
大陸10月社會消費品零售總額增長2.9%，增速比9月的增長3%再放緩，為去年8月以來最疲弱的增速。圖為上海街頭。記者陳湘瑾／攝影

大陸公布10月總經數據，10月社會消費品零售總額年增2.9%，10月工業增加值年增4.9%及1-10月固定資產投資年減1.7%等，紛紛來到一年來新低，專家分析指出，若缺乏更大力度的刺激措施，要扭轉近來投資與消費放緩的趨勢將相當困難。

大陸國家統計局公布，10月大陸社會消費品零售總額人民幣4兆6,291億元，年增2.9%，為去年8月以來最疲弱的增速，增速下滑主要受汽車和家電銷售增速下滑的影響，其中，汽車銷售金額衰退幅度6.6%，家電衰退更高達14.6%，累計今年前十月社會消費品零售總額人民幣41兆2,169億元，年增4.3%。

大陸社會消費品零售是觀察大陸內需市場的重要指標，該數據在今年5月達到6.4%的最高點後，增長 速度就逐步走緩，6到10月的增速分別是4.8%、3.7%、3.4%、3%、2.9%。

華爾街見聞引述分析指出，10月零售增速從9月的3%小幅放緩至2.9%，主要受汽車和家電銷售衰退的影響，並抵消「雙11」購物節提前開始（從11月提前至10月），以及今年十一中秋假期延長帶來的積極影響。

路透報導，滙豐銀行亞洲區首席經濟學家范力民表示，大陸經濟正面臨各方壓力，近期推動經濟成長的出口強勁動能，恐難以延續至明年，即便美國進口關稅最終低於預期，這意味著大陸需求必須彌補缺口，但若缺乏更大力度的刺激措施，要扭轉近來投資與消費放緩的趨勢將相當困難。

大陸10月規模以上工業增加值年增4.9%，主因10月工作日較去年同期少，加上反內捲及出口放緩，都衝擊工業增加值數據來到一年低點，另外，1-10月全國固定資產投資衰退1.7%，主因房地產投資持續衰退14.7%，顯示房地產狀況依舊不佳。

不過，大陸官方依舊樂觀，大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，提振消費專項行動持續顯效，假日經濟帶動作用明顯，商品和服務零售持續增長，消費品以舊換新相關商品的銷售保持較快增長，10月限額以上商品零售額中的通訊器材類、文化辦公用品類商品零售額分別增長23.2%和13.5%。

房地產
