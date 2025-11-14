陸財長藍佛安：十五五堅持擴大內需 支持建設強大國內市場

大陸財政部部長藍佛安表示，建設強大國內市場，是發揮大陸經濟優勢的關鍵所在，也是「十五五」時期要推進的一項重點任務。財政將堅持擴大內需這個戰略基點，從支持大力提振消費、著力擴大有效投資、加快推進統一大市場建設三個方面，推動供需動態平衡、暢通經濟良性循環，加快構建新發展格局。

新華社報導，藍佛安指出，首先是支持大力提振消費。既著眼釋放當期消費潛力，統籌用好財政補貼、貸款貼息等政策工具，擴大商品和服務消費，培育壯大新的消費增長點，打造消費新場景，又著眼增強長期消費能力，積極發揮稅收、社會保障、轉移支付等調節作用。

其次是著力擴大有效投資。統籌用好專項債券、超長期特別國債等資金，優化政府投資方向，圍繞打基礎、利長遠、補短板、調結構加大力度。鼓勵吸引民間資本參與重大項目建設，注重以政府投資帶動社會投資，充分激發民間投資活力。

最後加快推進統一大市場建設。完善有利於市場統一的財稅制度，透過規範稅收優惠和財政補貼政策、加強政府採購管理等，防止「內捲式」競爭，營造公平公正的市場環境。

藍佛安指出，堅持積極取向，加強逆周期和跨周期調節，根據形勢變化，合理確定赤字率和舉債規模，組合運用預算、稅收、政府債券、轉移支付等工具，用好政策空間，保持支出強度，形成對經濟社會發展的持續支撐。

同時，要優化財政資源配置，加大對現代化產業體系、科技、教育、社會保障、農業農村、生態環保等方面的支持力度。堅持運用系統觀念設計和謀劃財政政策，加強與貨幣、產業、區域等政策配合，提高政策制定和執行全過程的協同性，確保同向發力、同頻共振，形成推動高質量發展合力。