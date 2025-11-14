安世與客戶商量自行買晶圓供大陸工廠 要繞過荷蘭政府接管繼續生產

荷蘭政府接管安世半導體（Nexperia）風波持續，安世正與客戶合作，計劃透過自行購買晶片的基礎材料晶圓送到位於廣東東莞的工廠封裝，以應對供應鏈瀕臨中斷的危機。另一方面，荷蘭政府將會派出包括一名高級經濟官員代表團，下周初出訪北京磋商。

路透報導，安世在被荷蘭政府接管前，透過歐洲製造晶圓並再運輸到東莞工廠進行下一步的切割與封裝，不過目前已暫停運輸，繼續生產半導體面臨阻礙。

部份安世半導體公司的客戶正與安世商量，希望能直接從安世位於德國漢堡的廠房採購晶圓，並自行運到大陸與廠商簽約處理，設法暫時繞過遭接管程序。

安世半導體是全球第二大汽車半導體供應商，主要生產功率半導體晶片，這些晶片是汽車電子系統的核心組件。荷蘭政府9月接管總部設在荷蘭、母公司為大陸聞泰科技的安世，稱擔心安世的技術被大陸母公司轉移和濫用，聞泰科技也被美國列入貿易黑名單。

大陸為應對接管事件，先前一度禁止生產好的安世晶片出口到歐洲，隨後歐盟證實中方恢復部份安世用於民用用途的半導體晶片出口。

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）表示，包括一名高級經濟官員的政府代表團，下周初出訪北京商討解決爭議事件。