安世中國致員工信：有能力、信心及擔當來發放全體員工工資和福利

荷蘭政府先前「接管」安世半導體（Nexperia）荷蘭總公司，引發國際晶片斷供危機，全球多家車企都大受影響。安世中國14日發布致全體員工集體信，表示有能力、有信心、有擔當來發放全體員工的足額工資和福利。

「安世半導體」公眾號報導，安世中國發布聲明稱，相信大家已經看到2025年11月12日以安世荷蘭臨時首席執行官Stefan Tilger名義發出的致安世中國全體員工信。該信函不顧事實，試圖混淆視聽，充分反映出安世荷蘭部分管理層推卸責任，置安世中國全體員工切身利益於不顧的態度。

安世中國表示，首先，大陸商務部多次強調，安世半導體問題的根源是荷蘭政府不當干預企業內部事務。大陸政府本著對全球半導體供應鏈穩定與安全負責任的態度，宣布對符合條件的相關出口予以豁免；而作為造成當前全球半導體供應鏈混亂的責任方，荷蘭政府截至目前尚未在停止侵害大陸企業合法權益和恢復全球半導體供應鏈穩定方面有任何實際行動。

大陸政府已多次敦促荷蘭政府盡快提出實質性、建設性解決問題的方案，並採取實際行動，從源頭上迅速且有效恢復全球半導體產供應鏈安全穩定。

其次，為應對荷蘭政府的不當干預，安世中國依照大陸法律法規積極開展「生產自救」，努力維持各項生產經營活動有序推進，並配合大陸政府要求恢復用於民用用途的相關出口供貨。然而，安世荷蘭部分管理層卻採取斷供晶圓、質疑安世中國產品質量等方式惡意阻撓、干擾安世中國生產經營，甚至推卸應向安世中國承擔的義務和責任，不按約定向安世中國撥付資金和提供必要的支持。

該等行為置廣大客戶、安世中國及全體員工利益於不顧，是非常不負責任的，與其在信函中宣稱的重申安世荷蘭對「中國業務及中國員工的高度重視與承諾」、「始終堅定支持中國團隊」完全相悖。

最後，儘管面臨荷蘭政府的不當干預和安世荷蘭部分管理層的惡意阻撓和推卸責任，安世中國仍然有能力、有信心、有擔當來發放安世中國全體員工的足額工資和福利。目前安世中國所有員工薪酬福利一切正常。

安世中國稱，將充分維護和保障全體員工的合法權益。請大家堅守崗位、努力工作。

大陸商務部新聞發言人何亞東13日表示，安世半導體問題發生以來，中方一直本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，與荷方進行多輪磋商，並同意荷蘭經濟部派員來華磋商的請求。希望荷方展現與中方真誠合作的意願，盡快提出實質性、建設性解決問題的方案，並採取實際行動，從源頭上迅速且有效恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。