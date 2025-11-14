快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

聽新聞
0:00 / 0:00

中美反壟斷審查已通過！收購索爾思光電下一步 東山精密這樣回答

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸最大印刷電路板（PCB）龍頭東山精密，日前宣布將以人民幣59.35億元，高價收購竹科先進矽光子廠索爾思光電，目的要快速切入光通信市場。這起收購案立刻在產業界引起高度警戒，被指涉及台灣的國家安全問題。東山精密官網
大陸最大印刷電路板（PCB）龍頭東山精密，日前宣布將以人民幣59.35億元，高價收購竹科先進矽光子廠索爾思光電，目的要快速切入光通信市場。這起收購案立刻在產業界引起高度警戒，被指涉及台灣的國家安全問題。東山精密官網

曾在今年7月初披露今年第3季，完成高價收購竹科光通訊廠索爾思光電的A股上市東山精密，14日在投資者互動平台表示，交易所涉及的大陸和美國反壟斷審查均已完成和通過。

東山精密主要客戶涵蓋蘋果、特斯拉等國際大廠，是大陸最大印刷電路板（PCB）龍頭，於深交所上市。由於索爾思擁有先進半導體設計與矽光子技術，這起收購案立刻在產業界引起高度警戒，被指涉及台灣的國家安全問題。

有投資者14日向東山精密提問，「東山精密7月披露計畫今年第3季完成索爾思光電收購和股權交割，但是截至目前股權交割仍未完成，是什麼原因？另外今年7月新浪財經發文『東山精密59.35億元收購索爾思光電恐遭變故！台相關部門：將嚴格審查』，請問通過過去幾個月的實際操作，監管部門審查不通過的風險大嗎？」

公司董秘回答表示，感謝您對公司的關注與支持！交易所涉及的中國和美國反壟斷審查均已完成和通過。謝謝。

東山精密曾於6月15日發布公告，於6月13日召開董事會，審議透過全資子公司香港超毅集團，以現金方式收購索爾思光電100%股份，收購對價不超過6.29億美元；同時，該公司擬認購索爾思光電不超過人民幣10億元的可轉債。投資金額合計不超過人民幣59.35億元。此次交易完成後，索爾思光電將成為東山精密的全資子公司。

成立於2007年的索爾思，是由成都的飛博創和台灣Luminent合併而來，是一家光通信設備製造企業，主營光模組的研發、生產和銷售，產品涵蓋資料中心、傳輸網路等領域。公司在成都、常州、台灣設有生產基地，具備從晶圓到模組的垂直整合能力。

美國 人民幣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

民眾黨團提《環境影響評估法》 籲發展經濟不該犧牲環境

國家公園署承諾未來不同意設光電 民眾黨團光電4法改提3法修正草案

今光電環評及禁建草案進黨團協商 環團：不應一概全面禁建

相關新聞

中美反壟斷審查已通過！收購索爾思光電下一步 東山精密這樣回答

曾在今年 7月初披露今年第3季，完成高價收購竹科光通訊廠索爾思光電的A股上市東山精密，14日在投資者互動平台表示，交易所...

陸10月社會消費品零售總額增長2.9% 今年以來最疲弱增速

大陸10月社會消費品零售總額增長2.9%，增速比9月的增長3.0%再放緩，為去年8月以來最疲弱的增速。分析指出，增速下滑...

上海國際童書展 參展商：台灣出版具內容深度優勢 但在陸競爭升溫

第12屆上海國際童書展（CCBF）於14日登場，台灣出版團今年也準時出席。台灣展團主辦單位華品文創總經理王承惠指，儘管大...

中企繞過美監管買到Nvidia晶片 WSJ揭跨國操作手法

儘管美國當局限制中國取得Nvidia（輝達，另譯英偉達）先進晶片，但仍有中企設法突破管制。根據華爾街日報(WSJ)調查，...

陸奇瑞汽車包場「張家界天梯」試車…失速滑落撞斷護欄惹眾怒

號稱中國新時代「國民車」的奇瑞汽車，12日在湖南張家界著名景區天門山天梯「包場」舉行極限挑戰，讓新款混能SUV攀爬最陡坡...

中國1律師上銀行取4萬被反覆盤問 罵：藉反詐名義擾民

近日一名律師周筱贇前往中國建設銀行山東東營支行取現，不但被追問資金用途，還被要求說明其他交易紀錄細節，周筱贇認為銀行過分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。