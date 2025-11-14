陸10月社會消費品零售總額增長2.9% 今年以來最疲弱增速

大陸10月社會消費品零售總額增長2.9%，增速比9月的增長3.0%再放緩，為去年8月以來最疲弱的增速。分析指出，增速下滑主要受汽車和家電銷售增速下滑的影響，若缺乏更大力度的刺激措施，要扭轉近來投資與消費放緩的趨勢將相當困難。

大陸國家統計局今發布，10月份，大陸社會消費品零售總額人民幣4兆6,291億元，增長2.9%，除汽車以外的消費品零售額人民幣4兆2,036億元，增長4.0%；1-10月份，社會消費品零售總額人民幣41兆2,169億元，增長4.3%，除汽車以外的消費品零售額人民幣37兆2,160億元，增長4.9%。

按消費類型分，商品零售額人民幣4兆1,092億元，增長2.8%；餐飲收入人民幣5,199億元，增長3.8%；限額以上單位糧油食品類、通訊器材類、文化辦公用品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長9.1%、23.2%、13.5%、10.1%。

大陸社會消費品零售總額增速在今年5月達到6.4%，為全年到目前為止最高，此後增長速度逐步走緩，6到10月的增速分別是4.8%、3.7%、3.4%、3.0%、2.9%。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，提振消費專項行動持續顯效，假日經濟帶動作用明顯，商品和服務零售持續增長。消費品以舊換新相關商品的銷售保持較快增長。10月份限額以上商品零售額中的通訊器材類、文化辦公用品類商品零售額分別增長23.2%和13.5%。

華爾街見聞引述分析指出，10月份零售銷售增速從9月份的3.0%小幅放緩至2.9%，主要受汽車和家電銷售增速下滑的影響。不利的基數效應抵消了「雙11」購物節提前開始，將部分需求從11月提前至10月，以及今年國慶黃金周假期延長帶來的積極影響。

路透報導，匯豐銀行亞洲區首席經濟學家范力民（Frederic Neumann）表示，中國經濟正面臨各方壓力。近期推動經濟成長的出口強勁動能，恐難以延續至明年，即便美國進口關稅最終低於預期。這意味著大陸需求必須彌補缺口，但若缺乏更大力度的刺激措施，要扭轉近來投資與消費放緩的趨勢將相當困難。