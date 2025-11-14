上海國際童書展 參展商：台灣出版具內容深度優勢 但在陸競爭升溫

第12屆上海國際童書展（CCBF）於14日登場，台灣出版團今年也準時出席。台灣展團主辦單位華品文創總經理王承惠指，儘管大陸市場受少子化與整體經濟影響略顯緊縮，但台灣出版社仍積極參展，盼藉此洽談版權合作，拓展海外市場。不過，他坦言，面對大陸童書市場持續收縮、選題與版權引進愈趨保守，從出版折扣壓力、讀者閱讀習慣，到繪本延伸內容等變化，都讓童書產業面臨新挑戰與調整。

本屆上海國際童書展14至16日在上海世博展覽館舉辦，台灣展區本次再度由華品文創統籌組成台灣童書聯合展區參展，以「閱讀奇幻之旅」為主題，共有24家出版單位參與（聯經、小牛頓、幼獅等），展出400多種近千冊最新優質版權推荐圖書，包括有金鼎獎、中小學優良得獎讀物與兒童益智教育學習教具。

王承惠受訪時稱，大陸市場今年持續受少子化與大環境不佳影響，出版量明顯收縮，業者在選題與版權引進更趨保守，同時大陸出版業內競爭壓力亦同步升高。他說大陸市場雖大，但「整體比去年再衰退2至3%」，其中成長較明顯則為教輔書種，約占大陸市場5、6成。不過出版折扣愈壓愈低，直播帶貨及網路平台要求的利潤空間，使出版社回收縮小，不少台灣版權書在大陸出版難度變大。

王承惠提到，由於大環境因素影響市場增長放緩，因此大陸出版社目前引進台灣版權更為謹慎。加上現在兩岸氛圍，使引進流程拉長，有些從簽約到審批完成「現在都要1年以上」，導致5年授權期內的銷售期被壓縮。部分大陸出版社因此傾向停止引進、改做原創內容。不過在此環境下，因大陸市場規模龐大，台灣出版社仍視大陸為最重要的海外市場積極參展，希望藉此書展洽談版權合作。

就兩岸童書觀察，台灣童書作家嚴淑女表示，不論在台灣或大陸，家長普遍反映孩子「比較難專心完整看完1本書」，注意到許多家庭更傾向選擇短篇、圖像比重更高的讀物。她說大陸童書市場持續增加教具、操作類產品，與繪本結合的形式更多，出版社對整體包裝與延伸內容投入明顯提升。

嚴淑女指，大陸出版業者在設計、視覺呈現與宣傳資源的投入「比以前更講究」，市面上同類產品數量快速增加，使題材同質性高，競爭相對激烈。不過她認為，台灣出版社在內容深度與選題細緻度上仍具優勢，但在大陸市場面對的競爭確實愈來愈強。