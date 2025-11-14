快訊

陸全年經濟發展目標能實現？陸國家統計局：具備較多有利條件

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國務院新聞辦公室（國新辦）14日在北京舉行記者會，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉（右）介紹10月國民經濟運行情況。（中新社）
大陸國家統計局14日舉行新聞發布會，介紹2025年10月份國民經濟運行情況，針對大陸能否實現全年經濟發展預期目標，大陸國家統計局發言人付凌暉表示，儘管經濟運行還面臨不少風險挑戰，但大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變化，宏觀政策持續發力，市場空間逐步拓展，新質生產力培育壯大，實現全年預期目標具備較多有利條件。

付凌暉表示，今年以來，面對國際環境複雜變化，外部不利影響加深，大陸市場供求虛弱，價格運行低迷的複雜局面，各地區各部門加緊實施更加積極有為的宏觀政策，縱深推進全國統一大市場建設，深化改革擴大開放，強化創新驅動，國民經濟頂住壓力，保持穩中有進發展態勢。

他提到幾項實現全年預期目標的「有利條件」。一是經濟運行總體平穩。前3季度大陸生產總值增長5.2%，在全球主要經濟體中位居前列。1-10月份，規模以上工業增加值、服務業生產指數分別增長6.1%和5.7%，繼續保持較快增長。10月份，全國城鎮調查失業率繼續下降，居民消費價格由降轉漲。1-10月份，大陸貨物進出口總額增長3.6%，10月末外匯儲備穩定在3.3兆美元以上。

二是需求潛能繼續釋放。在提振消費專項行動各項措施作用下，市場銷售穩步擴大，前10個月社會消費品零售總額增長4.3%，快於上年全年。前10個月大陸對東協、歐盟、共建「一帶一路」國家進出口分別增長9.1%、4.9%和5.9%，快於全部貨物進出口總額增速。

三是新質生產力培育壯大。智能產品製造增勢較好，前10個月，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造增加值分別增長54.7%、25.5%。綠色材料生產保持較快增長。前10個月，生物基化學纖維、碳纖維及復合材料產量分別增長18.9%和12.8%。

四是宏觀政策持續顯效。今年以來，更加積極有為的宏觀政策加緊實施，「兩重」建設和「兩新」政策發力顯效，全國統一大市場建設縱深推進，帶動需求擴大和生產增加，促進經濟循環，對於穩定經濟發揮了重要作用。近期相關部門推出人民幣5000億元新型政策性金融工具，盤活使用地方債結存限額，用於補充地方政府綜合財力和擴大有效投資。

經濟發展 纖維
