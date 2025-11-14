快訊

宜蘭泉月樓行館超狂防水一夕爆紅 縣府證實2違規：裁罰30萬

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

中國10月經濟數據轉弱 工業增加值固投見1年新低

中央社／ 台北14日電
圖為汽車製造廠間。（新華社）
圖為汽車製造廠間。（新華社）

中國國家統計局今天公布10月經濟數據，10月規模以上工業增加值年增4.9%；1至10月全國固定資產投資（不含農戶）年降1.7%；社會消費品零售總額年增2.9%，三者均見1年新低。

中國國家統計局今天公布，10月規模以上工業增加值年增4.9%，低過市場預期，也是1年以來新低。9月規模以上工業增加值年增6.5%。

10月社會消費品零售總額年增2.9%，其中，除汽車以外的消費品零售額年增4.0%。10月的數據雖然好過市場預期，但也是一年以來新低。9月社會消費品零售總額年增3%。

1至10月全國固定資產投資（不含農戶）年降1.7%；差過市場預期，也是一年以來新低。9月全國固定資產投資（不含農戶）年降0.5%。

據中國國家統計局的數據，1至10月全國固定資產投資（不含農戶）年降1.7%中，扣除房地產開發投資，全國固定資產投資年增1.7%。分領域看，基礎設施投資年降0.1%，製造業投資年增2.7%。

1至10月房地產投資年降14.7%，是1年以來最差。9月房地產投資年降13.9%。10月全國新建商品房銷售面積年降6.8%，銷售額年降9.6%。

10月全國城鎮調查失業率為5.1%，9月為5.2%。

資產 規模
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

任職約1年9個月 路透：陸證監會主席吳清提出辭職

富邦金衛冕金控獲利王 股價寫波段新高、重返94元大關

10月定期定額前20名 00830、00981A 漲贏台積電

創見10月EPS 1.51元

相關新聞

陸全年經濟發展目標能實現？陸國家統計局：具備較多有利條件

大陸國家統計局14日舉行新聞發布會，介紹2025年10月份國民經濟運行情況，針對大陸能否實現全年經濟發展預期目標，大陸國...

中企繞過美監管買到Nvidia晶片 WSJ揭跨國操作手法

儘管美國當局限制中國取得Nvidia（輝達，另譯英偉達）先進晶片，但仍有中企設法突破管制。根據華爾街日報(WSJ)調查，...

陸奇瑞汽車包場「張家界天梯」試車…失速滑落撞斷護欄惹眾怒

號稱中國新時代「國民車」的奇瑞汽車，12日在湖南張家界著名景區天門山天梯「包場」舉行極限挑戰，讓新款混能SUV攀爬最陡坡...

中國1律師上銀行取4萬被反覆盤問 罵：藉反詐名義擾民

近日一名律師周筱贇前往中國建設銀行山東東營支行取現，不但被追問資金用途，還被要求說明其他交易紀錄細節，周筱贇認為銀行過分...

港外匯基金前3季賺386億美元歷年最多 港股投資收益占51億美元

香港金融管理局13日公布，外匯基金2025年第3季投資表現，期內錄得投資收入600億元（港幣，下同，約84.5億美元），...

中國10月經濟數據轉弱 工業增加值固投見1年新低

中國國家統計局今天公布10月經濟數據，10月規模以上工業增加值年增4.9%；1至10月全國固定資產投資（不含農戶）年降1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。