中國10月經濟數據轉弱 工業增加值固投見1年新低
中國國家統計局今天公布10月經濟數據，10月規模以上工業增加值年增4.9%；1至10月全國固定資產投資（不含農戶）年降1.7%；社會消費品零售總額年增2.9%，三者均見1年新低。
中國國家統計局今天公布，10月規模以上工業增加值年增4.9%，低過市場預期，也是1年以來新低。9月規模以上工業增加值年增6.5%。
10月社會消費品零售總額年增2.9%，其中，除汽車以外的消費品零售額年增4.0%。10月的數據雖然好過市場預期，但也是一年以來新低。9月社會消費品零售總額年增3%。
1至10月全國固定資產投資（不含農戶）年降1.7%；差過市場預期，也是一年以來新低。9月全國固定資產投資（不含農戶）年降0.5%。
據中國國家統計局的數據，1至10月全國固定資產投資（不含農戶）年降1.7%中，扣除房地產開發投資，全國固定資產投資年增1.7%。分領域看，基礎設施投資年降0.1%，製造業投資年增2.7%。
1至10月房地產投資年降14.7%，是1年以來最差。9月房地產投資年降13.9%。10月全國新建商品房銷售面積年降6.8%，銷售額年降9.6%。
10月全國城鎮調查失業率為5.1%，9月為5.2%。
