記憶體晶片供不應求 中芯趙海軍：手機客戶拿貨趨謹慎

中芯國際聯席CEO趙海軍14日表示，記憶體晶片產能供應緊張，導致智慧手機領域客戶拿貨趨於謹慎。尤其現在多拿一點記憶體，能趕快做成手機，但是對來年一季度大家就不做決定，因為一季度不保證自己能有足夠的記憶體做成整機，所以的確現在大家都看不清狀況，沒有任何人能得來年需求百分之百保證。

他進一步表示，中芯國際也在做記憶體，有一些訂單是跟出口有關，手機廠商立刻就要配套，這就是比較急一點的單，因此把不急的訂單推遲，所以第3季手機類的百分比下降了，就是為了支持這些急單。

趙海軍指出，記憶體價格飆升的影響是雙向，對當前是拉急單，對來年則是看不清，所以大家來年就不下決定，拿貨謹慎。「由於 AI它把整個記憶體產能都拉過去了，所以碎片化的市場、少量多樣的市場，大的供應商就不管了、不要了，這樣就給這些小的供應商提供非常大的機會，小的供應商許多都是中芯國際的客戶。」

他認為，只要AI還在發展，記憶體的價格會持續飆升，「我曾做過一個分析，就是存儲市場如果少了5%，它的價錢會翻一番，如果供過於求5%，價錢會跌一半，所以這個高價位會持續下去的。」

趙海軍補充，記憶體驗證的時間少量多樣，不是那麼容易被替代，所以即使是現在有新的工廠或者有新的公司要設計同樣的產品，替代的周期是非常長，從配套進來到可以大量的生產至少要16個月，這樣的話16個月之內是沒有別的新產品可以來搶佔現有的市場。