中國10月房價續跌 各線城市新房及中古屋價格均降

中央社／ 台北14日電

中國國家統計局今日公布10月份70個大中城市房價，各線城市新成屋與中古屋較9月和去年同期均下降。只有上海新成屋房價較9月微漲、較去年同期上漲5.7%。

據中國國家統計局城市司首席統計師王中華解讀10月份70個大中城市房價，各線城市商品住宅銷售價格較9月和去年同期均下降。

和去年同期相比，在新成屋方面，一線城市房價年減0.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，上海上漲5.7%，北京廣州和深圳分別下降2.0%、4.2%和2.6%。二線城市年減2.0%，降幅收窄0.1個百分點。三線城市年減3.4%，降幅與上月相同。

與9月相比，一線城市新成屋房價下降0.3%，降幅與上月相同。其中，上海上漲0.3%，北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.7%。二線城市下降0.4%，降幅與上月相同。三線城市下降0.5%，降幅擴大0.1個百分點。

中古屋房價則是全面下跌。和去年同期相比，一線城市房價年減4.4%，降幅比上月擴大1.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降4.7%、3.4%、6.4%和3.3%。二線城市年減5.2%，降幅擴大0.2個百分點。三線城市年減5.7%，降幅與上月相同。

與9月相比，一線城市中古屋房價下降0.9%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降1.1%、0.9%、0.9%和0.9%。二線城市下降0.6%，降幅收窄0.1個百分點。三線城市下降0.7%，降幅擴大0.1個百分點。

上海 北京 廣州
