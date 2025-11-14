大陸證監會主席吳清傳請辭

經濟日報／ 記者陳宥菘謝守真／綜合報導
路透昨（13）日引述知情人士報導，大陸證監會主席吳清已遞交辭呈，但是否獲批及其離任時間尚未明朗。同日晚間，大陸證監會發布新聞稿，稱吳清於11月10日至13日訪問法國和巴西，似在回應辭職傳聞。

2024年2月7日，吳清接替被免職的易會滿出任證監會主席，在職至今僅1年9個月。報導指，吳清、大陸證監會和國務院新聞辦公室均暫未回應路透置評請求。

吳清出任證監會主席時，陸股正處於五年來低谷。上任後，吳清陸續推出一系列市場干預和支持措施，並實施流動性及治理改善措施，扭轉投資者情緒，同時吸引全球投資者重新購買在岸及香港離岸上市的中國股票。統計他上任1年多以來，截至昨日，上證指數漲幅高達42％。

吳清現年60歲。公開資料顯示，他在證監會任職多年，擔任過證監會機構監管部主任、證券公司風險處置辦公室主任、基金監管部主任等職。

吳清以監管作風強硬聞名，曾因嚴厲打擊違規券商而被稱為「券商屠夫」。報導指，吳清的離任預計會為大陸股市帶來壓力，可能對市場信心產生影響。

