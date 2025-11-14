阿里打造AI助理「千問」

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

阿里巴巴集團已啟動AI助理（AI Agent）「千問」項目，基於旗下通義（Qwen）模型打造一款同名個人AI助手「千問App」，全面對標美國OpenAI的ChatGPT，加入全球AI應用的頂級競賽。

據彭博報導，知情人士透露，阿里巴巴計劃首先在iOS和安卓系統上更新現有「通義」應用程式，並將其重新命名為「通義千問」，以該公司著名AI模型命名。改版後的App暫時維持免費，以建立用戶基礎；阿里希望借助淘寶等電商生態引流，用購物場景提升使用黏著度，並在未來逐步探索C端變現。

報導並指，阿里計劃將agentic-AI功能整合到淘寶等平台購物流程，使千問不僅是對話工具，也能在任務式購物中提供支援。大陸網路媒體「觀察者網」指，從知情人士處獲悉，阿里卻有團隊在執行神秘項目。不過，截至發稿之前，阿里官方尚未就此回覆。

另，知情人士說，阿里的最終目標是使千問成為功能完整的AI代理（AI Agent），這也是中美兩國AI產業界的共同方向。阿里計劃未來推出國際版，以拓展海外市場；過去幾個月，阿里內部已有上百名開發人員參與這次改造。這是執行長吳泳銘9月提出的AI投資計畫之一。

財聯社提到，阿里巴巴核心管理層將「千問」視為「AI時代的未來之戰」，希望憑藉Qwen開源模型的技術優勢，在生成式人工智慧競爭中占據領先地位。這是阿里繼年初宣布投入人民幣3,800億元建設AI基礎設施後，AI戰略的又一重大布局。此前，阿里主要聚焦於B端AI市場，透過阿里雲向企業提供模型API服務。據悉，阿里最新財報顯示，AI相關產品實現三位數成長，雲端業務亦成為集團成長最快的部門。

此外，彭博稱，大陸市場已有包括字節跳動與騰訊在內的多家競爭者推出類似消費端AI應用，新創公司如Minimax亦在推進先進模型。

