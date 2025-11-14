中芯第3季好威 獲利躍增43%

大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（13）日發布第3季財報，受到晶圓銷量增加及產品組合變化影響，單季營收創歷史新高，淨利亦大增43%，顯示晶片產業復甦明確。

中芯財報顯示，第3季營收人民幣171.62億元，年增9.9%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣15.17億元（約新台幣66億元），年增43.1%，基本每股收益人民幣0.19元；毛利率為25.5%，季增4.8個百分點。

前三季營收人民幣495.1億元，年增18.20%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣38.18億元，年增41.1%；基本每股收益人民幣0.48元。

伴隨著AI浪潮帶動的大陸國產算力發展，第3季中芯國際的中國區營收增長加速，比重加大。財報顯示，中芯國際第3季中國區營收占比達86.2%，美國區占比10.8%，歐亞區占比3.0%。第2季，中國區、美國區的營收占比分別為84.1%、12.9%。

產能方面，中芯國際第3季月產能達到102.28萬片約當8吋晶圓，產能利用率達到95.8%。從今年第1季及第2季，中芯國際產能利用率分別為90.4%、92.5%，可見行業景氣度處於上行周期。

該公司指出，第4季營收將較第3季持平到增長2%，毛利率指引為18%到20%。