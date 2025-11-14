中芯第3季好威 獲利躍增43%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（13）日發布第3季財報，受到晶圓銷量增加及產品組合變化影響，單季營收創歷史新高，淨利亦大增43%，顯示晶片產業復甦明確。

中芯財報顯示，第3季營收人民幣171.62億元，年增9.9%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣15.17億元（約新台幣66億元），年增43.1%，基本每股收益人民幣0.19元；毛利率為25.5%，季增4.8個百分點。

前三季營收人民幣495.1億元，年增18.20%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣38.18億元，年增41.1%；基本每股收益人民幣0.48元。

伴隨著AI浪潮帶動的大陸國產算力發展，第3季中芯國際的中國區營收增長加速，比重加大。財報顯示，中芯國際第3季中國區營收占比達86.2%，美國區占比10.8%，歐亞區占比3.0%。第2季，中國區、美國區的營收占比分別為84.1%、12.9%。

產能方面，中芯國際第3季月產能達到102.28萬片約當8吋晶圓，產能利用率達到95.8%。從今年第1季及第2季，中芯國際產能利用率分別為90.4%、92.5%，可見行業景氣度處於上行周期。

該公司指出，第4季營收將較第3季持平到增長2%，毛利率指引為18%到20%。

中芯 人民幣 美國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台美關稅談判 童子賢盼雙贏：先進製程只有台灣能協助美國

鑽漏洞？美媒揭陸企規避美出口管制 獲輝達Blackwell晶片

八炯、閩南狼遭大陸發布懸賞通告 陸委會：只是做做樣子

這家陸企如何繞過美監管 取得輝達晶片？

相關新聞

騰訊第3季每天賺進30億

大陸網科巨頭騰訊控股昨（13）日公布第3季財報，季營收人民幣1,928億元，年增15%；淨利潤（權益持有人應占盈利）人民...

上海食品展 集結30萬特色展品

第28屆FHC上海環球食品展12日在滬開幕。本屆展會規模再創新高，展出面積達20萬平方米，吸引超3000家全球優質展商入...

今年國際貨運航架次已破萬 鄂州花湖機場國際貨運近翻倍

一架載著電子產品、服裝、藥品等貨物的印度靛藍航空全貨機12日從湖北鄂州花湖國際機場起飛，這標誌著該機場2025年國際貨運...

大陸雙11快遞量再創新高

中國國家郵政局發布監測數據顯示，10月21日至11月11日，快遞業旺季單日業務量峰值達7.77億件，創單日業務量紀錄。

特斯拉上海工廠 續寫產能紀錄

中新社報導，特斯拉上海超級工廠第500萬個電池包12日下線。作為特斯拉首個海外整車製造基地，上海超級工廠在其全球佈局中占...

「十五五」專項規畫 發展新型電池

10月召開的中共二十屆四中全會審議通過「十五五」（2026-2030年）規畫建議，完整規畫綱要將在明年3月大陸全國兩會上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。