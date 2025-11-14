大陸查跨境電商賣家逃稅 劍指亞馬遜、阿里全球速賣通等平台

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

彭博引述知情人士稱，大陸稅務機關近期首次要求包括亞遜（Amazon）在內等電商平台提供賣家銷售資料，以查核申報差異並遏止逃稅行為。此一罕見動作，旨在打擊利用跨境電商平台逃稅的大陸商家。

知情人士指出，近幾月大陸各地稅務部門要求主要平台報送部分賣家第3季營收資料，以遏制低報銷售額。亞馬遜自10月中旬起分享數據，而阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）、拼多多Temu及希音（Shein）則更早提交。

知情人士透露，此舉讓監管機構更準確掌握出口商實際銷售額，往往高於賣家申報。若商家依平台資料調整報稅，可能需補繳高達13%的增值稅及企業所得稅，利潤將被壓縮。

依大陸稅法，年銷售額逾人民幣500萬元企業須繳最高13%增值稅。僅在提供海關清關文件與出口證明時可免徵，但多數跨境賣家在現有結構下難以達成。

亞馬遜發言人稱，公司「在所有營運國家均遵守當地法律與法規」。大陸國家稅務總局、Shein、Temu及全球速賣通暫未回覆。據Marketplace Pulse 9月報告，大陸賣家已占亞馬遜全球活躍賣家一半以上。

多名亞馬遜賣家透露，在平台提交真實銷售數據後，陸續收到稅務部門簡訊要求繳稅。

