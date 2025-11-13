快訊

北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

股價12天漲停！台資合富：股價進一步異常上漲 可能申請停牌核查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
合富-KY董事長王瓊芝。聯合報系資料照片
合富-KY董事長王瓊芝。聯合報系資料照片

合富-KY（4745）在A股上市公司合富中國，13日晚間發布股票交易風險提示公告稱，公司股票連續13個交易日中有12個交易日以漲停價收盤，股價累計漲幅已嚴重偏離基本面，投資者參與交易可能面臨較大風險。如公司股價進一步異常上漲，公司可能申請停牌核查。截至13日收盤，A股股价收在人民幣22.10元。台股則收在18.3元。

公告指出，自10月28日至11月13日，公司股票連續13個交易日中有12個交易日以漲停價收盤，並5次觸及股價異常波動、3次觸及嚴重異常波動情形，期間累計漲幅達230.84%。

公告還提到，2025年第3季淨利潤為人民幣-505萬元，年減225.26%，目前股價漲幅與公司經營情況嚴重偏離。2025年前三季度，營收人民幣5.49億元，淨利潤人民幣-1239萬元。

合富主業為體外診斷設備、試劑與耗材之銷售與維修，於2013年1月30日在台灣證交所上櫃。合富中國於2022年2月16日在上海證券交易所主板掛牌，募資人民幣4.17億元，發行價格為每股人民幣4.19元，發行本益比為22.99倍。掛牌後隨即漲停板44％，也成為台灣第一家在兩岸雙上市的醫療相關企業。

合富1997年於上海創立，董事長王瓊芝在公司成立之初即鎖定大陸市場。一開始引進檢驗設備提供給醫院、再販售設備相關試劑為主業。但因應政策轉變，2008年再度創新業務模式，推出「層峰計畫」，並以「體外診斷試劑集採服務」為業務主力。

人民幣 風險 上海
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

來客速度不及迪士尼…上海樂高樂園 開幕4個月遊客破80萬人次

改寫大立光歷史！股王信驊攻6,335元、頂破台股天花板「這檔」也重返千元

森崴、91APP 11月13日停牌

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

相關新聞

股價12天漲停！台資合富：股價進一步異常上漲 可能申請停牌核查

合富-KY（4745）在A股上市公司合富中國，13日晚間發布股票交易風險提示公告稱，公司股票連續13個交易日中有12個交...

大陸採購美國大豆據報已陷停滯 中方稱「堅持互利合作」

中美剛達成貿易休戰協議不久，中國採購美國大豆的步伐據報已陷入停滯。中方今天回應稱堅持與各國貿易夥伴深化互利合作

陸晶圓代工一哥中芯國際財報亮麗 Q3淨利大增43.1%

大陸晶片代工龍頭中芯國際13日發布今年第3季財報，其中淨利潤為人民幣15.17億元（新台幣62億元），年增43.1%。展...

騰訊第3季財報 營收、淨利潤雙雙優於預期

騰訊控股13日公布第3季財報顯示，營收人民幣1,928.7億元，超出市場預估的人民幣1,888億元，年增15%，淨利潤人...

打造個人AI助手！阿里巴巴推「千問App」 全面對標ChatGPT

據報導，阿里巴巴集團已秘密啓動「千問」項目，打造個人AI助手「千問App」，全面對標ChatGPT。這是年初公布將人民幣...

鑽漏洞？美媒揭陸企規避美出口管制 獲輝達Blackwell晶片

華爾街日報揭露中國公司如何規避美國出口管制，獲得輝達最先進的Blackwell晶片。輝達先是將晶片出售給具有中資背景的美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。