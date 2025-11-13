股價12天漲停！台資合富：股價進一步異常上漲 可能申請停牌核查

合富-KY（4745）在A股上市公司合富中國，13日晚間發布股票交易風險提示公告稱，公司股票連續13個交易日中有12個交易日以漲停價收盤，股價累計漲幅已嚴重偏離基本面，投資者參與交易可能面臨較大風險。如公司股價進一步異常上漲，公司可能申請停牌核查。截至13日收盤，A股股价收在人民幣22.10元。台股則收在18.3元。

公告指出，自10月28日至11月13日，公司股票連續13個交易日中有12個交易日以漲停價收盤，並5次觸及股價異常波動、3次觸及嚴重異常波動情形，期間累計漲幅達230.84%。

公告還提到，2025年第3季淨利潤為人民幣-505萬元，年減225.26%，目前股價漲幅與公司經營情況嚴重偏離。2025年前三季度，營收人民幣5.49億元，淨利潤人民幣-1239萬元。

合富主業為體外診斷設備、試劑與耗材之銷售與維修，於2013年1月30日在台灣證交所上櫃。合富中國於2022年2月16日在上海證券交易所主板掛牌，募資人民幣4.17億元，發行價格為每股人民幣4.19元，發行本益比為22.99倍。掛牌後隨即漲停板44％，也成為台灣第一家在兩岸雙上市的醫療相關企業。

合富1997年於上海創立，董事長王瓊芝在公司成立之初即鎖定大陸市場。一開始引進檢驗設備提供給醫院、再販售設備相關試劑為主業。但因應政策轉變，2008年再度創新業務模式，推出「層峰計畫」，並以「體外診斷試劑集採服務」為業務主力。