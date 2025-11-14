「十五五」專項規畫 發展新型電池

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
10月召開的中共二十屆四中全會審議通過「十五五」（2026-2030年）規畫建議，完整規畫綱要將在明年3月大陸全國兩會上發布。大陸工信部近日預告，將推出動力電池「十五五」專項規畫，推動新型電池產業發展。

央視報導，2025世界動力電池大會12日在四川宜賓開幕，大陸工信部副部長辛國斌出席並致詞。他指出，大力發展新能源汽車和動力電池產業，是大陸應對全球氣候變遷挑戰、減少溫室氣體排放的戰略舉措。

辛國斌提到，近年大陸動力電池產業實現快速發展，系統能量密度、循環壽命、充電速率等技術指標大幅躍升，涵蓋基礎材料、電芯製造、系統整合、回收利用等各環節的產業鏈逐漸完備，動力電池全生命周期碳排放大幅下降，為全球減碳事業作出了巨大貢獻。

他表示，電動化技術正從汽車向工程機械、船舶、航空器、機器人等領域全面滲透，動力電池產業發展前景看好。工信部將完善支持政策，加強各方協同，推動動力電池產業高品質發展。

具體將從4個面向，推動動力電池產業突破升級。辛國斌說，一是強化策略引領，編制「十五五」智慧網聯新能源汽車、新型電池產業發展規畫，明確發展目標與重點任務。二是擴大應用場景，促進動力電池在相關領域擴大應用，支持換電模式創新與車網互動試點，推動新能源汽車與智慧基礎設施協同發展。

辛國斌也指出，三是健全治理體系，完善動力電池綜合利用暫行辦法，研究建立動力電池碳管理政策體系，進一步規範產業競爭秩序。四是拓寬合作空間，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，加速規則對接、標準協同，為高品質國際交流合作創造條件。

報導指出，最新數據顯示，大陸動力電池產業實現快速發展，關鍵核心技術取得重大突破，特別是電池單體能量密度超過300瓦時/公斤，實現15分鐘快速補電，平均續航里程超過500公里。

