今年國際貨運航架次已破萬 鄂州花湖機場國際貨運近翻倍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

一架載著電子產品、服裝、藥品等貨物的印度靛藍航空全貨機12日從湖北鄂州花湖國際機場起飛，這標誌著該機場2025年國際貨運航班達10000架次，同比增長93.6%。 　　

中新社報導，作為亞洲首座專業貨運機場，鄂州花湖國際機場累計開通國際貨運航線50條，今年新開國際貨運航線20條，新引入比利時ASL航空、馬耳他加利斯航空、俄羅斯航星航空等5家國際貨運航司投放運力。截至11月11日，該機場今年國際貨郵吞吐量突破42萬噸，同比增長109.7%。 　　

國際合作方面，鄂州花湖國際機場與法蘭克福機場、米蘭機場等機場，以及阿提哈德貨運、衣索比亞航空等國際貨運航司交流合作，在義大利米蘭、阿聯酋阿布達比等全球樞紐布局海外倉，打造「海外倉+航空幹線+國內分撥」的全鏈路服務產品。

鄂州花湖國際機場的中轉樞紐吸引力也日益凸顯，通過「E轉全球」國際空空中轉品牌，將國際轉國際通關轉運時間壓縮至5小時，效率較傳統模式提升60%。目前，56條中轉線路每周貨量已突破1200噸，較2024年激增361%。

