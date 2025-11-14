特斯拉上海工廠 續寫產能紀錄

中新社報導，特斯拉上海超級工廠第500萬個電池包12日下線。作為特斯拉首個海外整車製造基地，上海超級工廠在其全球佈局中占據了重要地位，自2019年底投產以來，持續刷新著產能紀錄。

報導稱，作為電動車核心部件，該工廠生產的電池包已廣泛應用於Model3、Model Y等主力車型。特斯拉方面稱，該品牌的電動車電池包由電芯和其他零部件組成，電芯化學配方和電池包結構由特斯拉自主研發設計，具有性能強、能量密度高且耐寒性極強的特點，電池系統設計可支持超過車輛生命周期的里程。

從電池包到電驅系統，從整車組裝到海外出口，特斯拉上海超級工廠已形成完整的產業鏈閉環。此前，上海超級工廠不斷交出了亮眼成績單，各類產品產能不斷攀升。

在核心零部件領域，上海超級工廠於2024年8月下線了特斯拉全球第1000萬個電驅系統，標誌著中國製造在新能源汽車關鍵技術領域的重要地位。2024年，該工廠全年整車下線量突破300萬輛，其中向海外市場出口的汽車達100萬輛，全年交付量超過91.6萬輛，占據特斯拉全球交付量的半壁江山。2025年一季度，該工廠僅用6周就完成了產線切換，讓刷新亞太市場單日訂單紀錄的煥新Model Y成為特斯拉產能爬坡最快的車型。

業內人士認為，隨著產能持續攀升，上海超級工廠正通過技術創新與規模效應，不斷鞏固其在新能源汽車領域的領先地位。該工廠生產的高性能電池包與電驅系統，不僅滿足中國市場需求，更贏得了全球消費者認可，為特斯拉實現全球化戰略提供重要支撐。