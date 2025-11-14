大陸雙11快遞量再創新高

中國國家郵政局發布監測數據顯示，10月21日至11月11日，快遞業旺季單日業務量峰值達7.77億件，創單日業務量紀錄。

中新社報導，經統計，在此期間，全國郵政快遞企業共攬收快遞包裹139.38億件，日均攬收量達6.34億件，是日常業務量的117.8%。據瞭解，快遞業旺季期間，各寄遞企業加大投入，在處理場所、設施設備、運力配置和信息系統等方面進行昇級，有效提昇行業承載能力和運行效率。在快遞末端，各寄遞企業通過科技賦能、資源整合、增派人員、調整班次等，進一步豐富快遞末端服務模式，提升末端服務保障能力。

今年「雙11」還特別注重打造綠色旺季。各寄遞企業聯合上游電商企業使用原發包裝、免膠帶紙箱和可循環包裝，並加大新能源車輛應用力度。國家郵政局表示，快遞市場規模持續擴張，展現了郵政快遞業對促進消費升級和實體經濟增長的關鍵支撐作用。