上海食品展 集結30萬特色展品
第28屆FHC上海環球食品展12日在滬開幕。本屆展會規模再創新高，展出面積達20萬平方米，吸引超3000家全球優質展商入駐，集結逾30萬個特色展品，涵蓋50多個國家及地區的國際展團與本土頭部品牌。
中新社報導，本屆展覽將展品擴充至15大板塊，從上游食材到下游加工設備，全面覆蓋食飲行業產業鏈。今年新增的嬰童食品與藥食同源兩大板塊成為關注焦點，刺梨等新興食材吸引現場觀眾駐足詳詢。其中歐盟展團以「品味歐洲，食尚百搭」為主題打造了專屬展館，精選220餘種高端產品重點展示，涵蓋27個成員國的特色品類。
大陸國家統計局數據顯示，今年1月至8月，全國餐飲收入同比上升3.6%。上海市餐飲烹飪行業協會會長陳喆表示，近年來，餐飲競爭愈發激烈，餐飲品牌積極尋求差異化發展路徑，圍繞產品創新、門店運營模式革新、營銷推廣策略升級、數智化轉型等關鍵領域展開探索。
中國飯店協會副會長兼文化主題委員會理事長章乃華表示，中國餐飲業兼具傳統底蘊與現代商業特色，正經歷結構性變革。健康飲食（綠色餐飲）是變革中的關鍵驅動力。餐飲經營應當汲取傳統智慧，以健康飲食為核心，結合各地節氣美食與飲食養生特色，創新菜品，滿足消費者對健康與美味的雙重追求。
