上海食品展 集結30萬特色展品

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第28屆FHC上海環球食品展12日在滬開幕。本屆展會規模再創新高，展出面積達20萬平方米，吸引超3000家全球優質展商入駐，集結逾30萬個特色展品，涵蓋50多個國家及地區的國際展團與本土頭部品牌。

中新社報導，本屆展覽將展品擴充至15大板塊，從上游食材到下游加工設備，全面覆蓋食飲行業產業鏈。今年新增的嬰童食品與藥食同源兩大板塊成為關注焦點，刺梨等新興食材吸引現場觀眾駐足詳詢。其中歐盟展團以「品味歐洲，食尚百搭」為主題打造了專屬展館，精選220餘種高端產品重點展示，涵蓋27個成員國的特色品類。

大陸國家統計局數據顯示，今年1月至8月，全國餐飲收入同比上升3.6%。上海市餐飲烹飪行業協會會長陳喆表示，近年來，餐飲競爭愈發激烈，餐飲品牌積極尋求差異化發展路徑，圍繞產品創新、門店運營模式革新、營銷推廣策略升級、數智化轉型等關鍵領域展開探索。

中國飯店協會副會長兼文化主題委員會理事長章乃華表示，中國餐飲業兼具傳統底蘊與現代商業特色，正經歷結構性變革。健康飲食（綠色餐飲）是變革中的關鍵驅動力。餐飲經營應當汲取傳統智慧，以健康飲食為核心，結合各地節氣美食與飲食養生特色，創新菜品，滿足消費者對健康與美味的雙重追求。

健康飲食 食材 上海
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高嘉瑜爆北市府官網出現上海區公所 社會局還原真相：有心人刻意

來客速度不及迪士尼…上海樂高樂園 開幕4個月遊客破80萬人次

旅客暈倒候機室！颱風攪局飛機延誤9小時 他控南航僅發300元餐券

東方航空上海→德里復飛 中印關係回暖全面直航

相關新聞

騰訊第3季每天賺進30億

大陸網科巨頭騰訊控股昨（13）日公布第3季財報，季營收人民幣1,928億元，年增15%；淨利潤（權益持有人應占盈利）人民...

上海食品展 集結30萬特色展品

第28屆FHC上海環球食品展12日在滬開幕。本屆展會規模再創新高，展出面積達20萬平方米，吸引超3000家全球優質展商入...

今年國際貨運航架次已破萬 鄂州花湖機場國際貨運近翻倍

一架載著電子產品、服裝、藥品等貨物的印度靛藍航空全貨機12日從湖北鄂州花湖國際機場起飛，這標誌著該機場2025年國際貨運...

大陸雙11快遞量再創新高

中國國家郵政局發布監測數據顯示，10月21日至11月11日，快遞業旺季單日業務量峰值達7.77億件，創單日業務量紀錄。

特斯拉上海工廠 續寫產能紀錄

中新社報導，特斯拉上海超級工廠第500萬個電池包12日下線。作為特斯拉首個海外整車製造基地，上海超級工廠在其全球佈局中占...

「十五五」專項規畫 發展新型電池

10月召開的中共二十屆四中全會審議通過「十五五」（2026-2030年）規畫建議，完整規畫綱要將在明年3月大陸全國兩會上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。