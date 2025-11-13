騰訊第3季財報 營收、淨利潤雙雙優於預期

騰訊控股13日公布第3季財報顯示，營收人民幣1,928.7億元，超出市場預估的人民幣1,888億元，年增15%，淨利潤人民幣631.3億元，大幅超出預估的人民幣558.8億元，年增19%。

華爾街見聞報導，騰訊公布的第3季財報數據全面超出市場預期，營收和淨利潤均出現顯著成長，其中，國際遊戲業務表現尤為突出，成為推動業績增長的關鍵動力。

值得注意的是，騰訊砸大錢做研發，第3季研發支出高達人民幣228.2億元，創歷史新高，年增28%。

不過，資本支出人民幣129.8億元，年減24%。騰訊稱，第3季自由現金流人民幣585億元，反映經營活動所產生的現金淨額人民幣853億元，部分被資本支出付款人民幣200億元（主要用於AI）、媒體內容付款人民幣49億元及租賃負債付款人民幣19億元所抵銷。

騰訊核心的遊戲業務延續增長勢頭。國際市場遊戲收入達到人民幣208億元，遠超過市場預估的人民幣181.3億元，年增43%，主要得益於Supercell旗下遊戲的收入增長，近期收購的遊戲工作室的收入貢獻，以及新發布的個人電腦及主機遊戲《消逝的光芒：困獸》的銷量表現。

大陸本土市場遊戲收入人民幣428億元，年增15%，同樣高於市場預估的人民幣422.7億元。主要得益於近期發表的《三角洲行動》等多款遊戲的收入貢獻，《王者榮耀》與《和平精英》等長青遊戲的收入增長，以及《無畏契約》從個人電腦端至移動端的拓展。

騰訊增值服務業務收入達到人民幣959億元，超出市場預估的933.6億元，成為營收增長的主要貢獻者。該業務涵蓋遊戲、視頻及音樂訂閱等服務。

微信及WeChat的月活躍帳戶達到14.1億戶，與市場預期一致，騰訊第3季銷售費用為人民幣114.7億元，高於市場預估的101.4億元。

騰訊表示，企業服務收入年增十幾個百分點，主要受益於雲服務的收入增長，其中包括企業客戶對AI相關服務需求上升帶動的增長，以及由於微信小店交易額擴大而帶動的商家技術服務費收入增長。